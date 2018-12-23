《小鬼當家》真實版！　26歲持槍歹徒敗給9歲女孩

▲9歲女童躲在浴室打電話報警，成功讓歹徒落網。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

《小鬼當家》是許多人的同年回憶，更是許多家庭的聖誕節必備電影，內容講述一位小孩被遺留在家，獨自對抗兩名小偷的故事，如今居然在美國阿拉巴馬州真實上演！日前當地一處民宅遭26歲的男子持槍闖入，9歲女童和10歲的哥哥躲在浴室，臨危不亂的報警，順利讓歹徒繩之以法。

綜合外媒報導，歹徒強迫9歲女童奧娜達（Onayda）與10歲的哥哥埃里克（Erik）進入浴室，但沒有注意到小男孩手裡偷偷握著手機。隨後，由奧娜達撥打電話給119的接聽員，「一名黑人闖入我家，他穿著黑色的襯衫。」她事後回想表示，自己都快哭出來了，一心祈禱警察快來幫忙。

接聽員通知警方後，不久後就告知女孩，警察已到達房子外頭；奧娜達則表示，家中的寵物狗正在對歹徒狂吠，接聽員指示小女孩與哥哥躺在浴缸或浴室地板上，並把門緊緊鎖上。

警員從前門攻堅，26歲的嫌犯麥基（Christopher Rian McGhee）慌忙的打算從臥室窗戶一躍而下，不過老天有眼，他撞到房子下方的障礙物立刻被卡住。警方循線找到奧娜達與埃里克後，接聽員在未掛斷的電話那頭，還依稀能聽見小女孩驚魂未定的啜泣聲。

據了解，麥基在當天上午也有闖入另一家住戶偷東西，目前已因搶劫與入室行竊被起訴。至於奧娜達和埃里克對警察連連道謝，「很高興他們救了我們，讓我們還能平安的度過聖誕節。」警方則說，「我很久沒看到那麼勇敢的小孩了。」並送給了兩位小朋友一人一份聖誕禮物。

▼兩位小孩看到禮物開心的尖叫，露出不敢置信的笑容。



