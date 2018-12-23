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身價28億神秘女富豪涉貪被捕　　出獄後被一手打造的公司狠踢出門

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▲▼ 何然 。（圖／翻攝自百度）

▲ 國騰電子實控人何然 。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

「低調」、「神秘」，曾是外界給四川女富豪、A股上市公司振芯科技實控人何燕的標籤。但自從2013年7月被帶走調查、2016年10月上市公司公告稱其已被判刑後，外界有關她的消息並不多。近日，有媒體曝出何燕已「重出江湖」，但其均使用「何然」這一名字。

根據陸媒《N+財經》報導，今年57歲的四川神秘女富豪何燕「重出江湖」，繼其2013年被調查後，她的復出再度引起外界關注。

何燕因為低調、鮮少接受媒體採訪，曾被稱為「神秘女富豪」、「美女富豪」，但公司內部人士則曾稱她「喜歡飆車」。

何燕的創業，始於1990年代，從全國首家IC電話生產商，到辦大學，再到涉足衛星通訊領域，並帶領國騰電子2010年頭頂「衛星導航第一股」光環，實現創業板上市

成功創業為何燕帶來巨大的物質財富。2001年，何燕以「何然」之名，首次登上富比士中國富豪榜，列第82位，個人資產大約7000萬美元。2006年，何燕曾被評為胡潤百富榜四川IT首富；2016年胡潤百富榜，何燕以28億元身價上榜

涉嫌貪汙被捕入獄　一年前悄然復出

不過，2013年7月，何燕因個人涉嫌非法經營被警察機關調查；2014年1月，何燕因涉嫌挪用資金罪被檢察院批捕。2016年10月，振芯科技披露稱，司實控人何燕因犯挪用資金罪、虛開發票罪，被判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣三十萬元。

此後，何燕幾乎銷聲匿跡，包括振芯科技的公告，也僅有零星消息會提及她。直到近日，用「何然」之名以及「國騰集團創始人何然」的身份頻頻亮相的何燕，才再被外界關注。

何燕創立的國騰集團，官網介紹其擁有國騰實業、國騰電子兩大集團，電子科大成都學院、成都軟件技術專修學院兩所大學等產業。在電子科技大學成都學院（以下簡稱電科成都學院）官網的消息中，今年以來，國騰集團創始人、電子科技大學成都學院創始人「何然」數次現身該學院活動。

更早的消息來自國騰集團公眾號2017年7月的消息，國騰集團2017年新春團拜會，就有「國騰集團董事局主席何然女士」參與。也就是說，早在2017年初，何然已開始出席內部活動。一位國騰集團內部人士表示，他見到何燕公開露面是去年下半年，何出席電科成都學院的相關活動，推測何燕出獄回歸或已有一年多

▲▼ 何然 。（圖／翻攝自百度）

▲ 何燕以「國騰集團董事局主席何然女士」參與國騰集團23週年慶暨電子科技大學成都學院17週年晚宴 。（圖／翻攝自電子科技大學成都學院官網

何燕悄然回歸，也可從另一事情側面印證。2017年2月，振芯科技曾披露，何燕回應了深交所創業板公司管理部關於其是否存在再度接受公安機關調查的情況，帶有何燕簽名的回覆函稱，「未有公安機關與本人聯繫並對本人調查」。

何燕實際上早在去年就已頻頻出席旗下公司相關活動。不過，她與旗下最重要的資產振芯科技間的關係卻相當微妙。

一方面，振芯科技幾位高管此前已要求解散公司控股股東成都國騰電子集團有限公司（以下簡稱國騰電子集團，何燕持股51%），原因就是何燕個人狀況導致公司運營受到影響；該訴訟一審判決後，何燕方面已提起上訴；另一方面，復出後，何燕與振芯科技的往來極少。

上市公司欲脫負面影響　急與河燕切割

振芯科技位於成都，曾頭頂「衛星導航第一股」上市，主營業務是圍繞北斗衛星導航產業鏈提供產品和服務，是何燕旗下主要資產之一。截至目前，何燕間接持有振芯科技的股份，市值仍在10億元人民幣左右，價值不菲

但作為實控人的何燕與振芯科技目前關係相當微妙，2018年2月，振芯科技董事長莫曉宇、公司董事兼總經理謝俊、公司董事徐進、公司董事柏傑4人向法院提起訴訟，請求解散國騰電子集團。莫曉宇等4人也是國騰電子集團股東，合計持有49%股份，剩餘51%股份為何燕所有。

2018年4月，振芯科技曾表示：國騰電子集團的經營發展近年來遇到了實質性的障礙，其股東之間通過各種形式多次進行商討，一直無法達成有效、可實施的解決方案，股東之間已喪失合作基礎，國騰電子集團經營和管理陷入僵局。

莫曉宇今年10月還對媒體解釋稱，「這不是上市公司控制權之爭，其唯一目的是為了擺脫困境挽救企業。之前我們與何燕進行了近兩年的溝通，一直無法達成一致意見，只能依靠訴訟。」

在莫曉宇看來，在何燕被捕及判刑後，其持有的國騰電子集團股權數次被司法機關凍結，這也將國騰電子集團及下屬企業拖入巨大的漩渦，振芯科技重要客戶和合作夥伴因擔心受到波及，不願或不敢再和公司合作，部分客戶因為擔心公司不能持續存活而停止採購公司產品，相關機構也因此對公司相關業務資質產生了質疑。振芯科技2016年的再融資審核也因此而終止，公司多個重要產業化項目被迫停滯。

今年9月，法院一審判決支持了莫曉宇等原告的訴訟請求，並表示，原告等提出解散請求，符合大陸《公司法》第一百八十二條之規定，故判決：「解散被告成都國騰電子集團有限公司」。對此，何燕不服一審判決結果，已提起上訴，正等待二審審理。

莫曉宇對此表示，如果二審勝訴，國騰電子集團持有的振芯科技股份將分拆至自然人股東直接持有，屆時公司股權相對分散，將具備認定為無實際控制人的法律基礎，從根本上降低股東個人問題損害公司發展的風險。

另一方面，上市公司近年發展不如意，或也加劇振芯科技董事會、高管層試圖改變的決心。2015年~2017年，振芯科技營收都在4億元~5億元期間，利潤從2015年的7827萬元滑落至2017年的僅3000萬元出頭。

對何燕的回歸，12月18日，振芯科技方面表示，「近幾年，何燕女士未曾到過公司，也未與公司有過任何聯繫。」並稱，何燕女士此前被判刑及受到處罰的相關情況，公司已按照創業板上市公司相關信息披露規定進行披露。

從身價280億的女富豪到鋃鐺入獄，河燕的人生可說是幾經波折，如今卻又被一手創建的振芯科技切割，她如何能靠手中現有的籌碼翻身，仍是商界翹首關注的焦點。

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關鍵字：中國,大陸,富豪,創業

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