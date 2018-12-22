工會要求撤換董座戴謙　中油說會持續溝通

▲中油工會發起國營事業首次公投，希望用結果建議政府撤換不適任董座，中油晚間發新聞稿回應，說會持續跟工會溝通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者馮建棨／台北報導

中油工會發動公投，要在下個月會員大會中投票，要求中油董座戴謙下台，對此中油今天（22日）發出新聞稿回應，董事長戴謙就任一年多來，都是抱持全力以赴的心態，未來會秉持最大誠意，與工會及全體同仁溝通，為中油和諧共好而努力。

據了解，台灣中油董事長戴謙上任一年多，任內中油發生多起工安意外及95問題油隨口答應賠償，中油工會在10月底就到中油董事會抗議，說問題油賠償只由董事長戴謙一人決策，藐視董事會組成，相關決策過程草率，且退費相關賠償配套拖到實施前一天才決定，基層員工相當不滿。

因此屢次遭工會批評不適任，工會甚至發動「不信任公投」，將在明年1月上旬工會會員選舉時，首次出現國營事業的「公投案」。

中油今天發新聞稿回應，對於媒體所載台灣石油工會擬發動會員進行投票，中油說與工會的溝通從未中斷也沒有阻礙。更誇董事長戴謙就任一年多來，都是抱持全力以赴的心態，未來會秉持最大誠意，與工會及全體同仁溝通，為中油和諧共好而努力。

▼中油工會發起國營事業首次公投，希望用結果建議政府撤換不適任董座，中油晚間發新聞稿回應，說會持續跟工會溝通。（圖／記者馮建棨攝）