童子賢、韓家寅冬至送暖　率國宴名廚年菜南機場辦桌　溫暖600弱勢人心

▲南機場幸福食物銀行每年底的慈善募款餐會，是最重要的自籌經費來源，國宴主廚曾秀保（左起）、和碩聯合科技董事長童子賢、大成集團副總裁韓家寅、欣光食品總經理詹金和、台北市長參選人吳蕚洋熱情響應。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

冬至人團圓，卻有不少弱勢家庭面臨斷炊危機，和碩聯合科技董事長童子賢、大成集團副總裁韓家寅今（22）日響應台灣食育協會的邀約，特別捐助了55桌國宴主廚年菜澎拜辦桌，讓南機場的弱勢老小能大飽口福，用美食溫暖現場600人的心。

由台灣食育協會發起的消除飢餓計劃，以南機場為示範基地，理事長黃兆徽今天舉辦「南機場食物銀行募款餐會」，邀請台北市長參選人吳蕚洋為公益獻唱「愛江山更愛美人」，也號召童子賢、韓家寅、欣光食品總經理詹金和捐助年菜辦桌，協助食物銀行愛心募款。

▲大成集團副總裁韓家寅率領國宴名廚曾秀保等，為弱勢老小澎湃辦桌。（圖／記者林淑慧攝）

大成集團副總裁韓家寅表示，大成與欣光食品向來追求食的安全，堅持「不用味精，不用雞粉，不用防腐劑」的三不政策，和台灣食育協會的許多理念一致。這次捐助南機場的55桌年菜，也都精選可溯源的本土當季好食材，並由多位名廚親自研發。

和碩科技董事長童子賢，在得知今年南機場募款不易，也率先捐贈600萬元要招待弱勢老小冬至共餐。他表示，在寒冷的冬夜吃一頓溫暖的晚餐，對很多家庭是不易之事，食育協會號召許多善心人士，得以用善心緩緩改變愈來愈平的世界。

▲和碩聯合科技董事長童子賢今年率先捐贈600萬元，招待弱勢老小冬至共餐。（圖／記者林淑慧攝）

另外，國宴主廚曾秀保、欣光食品主廚陳啟文，檀島餐廳主廚黃祥恩等，也在餐會現場為弱勢朋友們上菜，包括龍蝦五福拼盤、金龍佛跳牆、秘製紅麴東坡肉、豆酥金鯧、保師傅荷葉酒香糯米排等得獎年菜，讓弱勢老小們大飽口福。

台灣食育協會理事長黃兆徽指出，啟動「消除飢餓」計畫的目的，在於推動「不浪費、樂分享」的永續食育理念，第一階段將以協助南機場地區完善「終止飢餓」的相關弱勢服務為主，希望共同創造出可以永續發展的成功模式，再推廣到台灣各地。