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國際留學、遊學省卡　永豐銀推國際學生證Debit卡

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▲▼永豐銀行國際學生證Debit卡。（圖／永豐銀提供）

▲永豐銀行國際學生證Debit卡。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀行與康文文教基金會及萬事達卡合作推出「永豐銀行國際學生證Debit卡」，享130國15項優惠之外，更推2%的海外旅遊優惠，吸引國際留學生們的關注。

根據萬事達卡「消費者購買傾向調查－教育」統計，台灣父母送子女出國與日俱增，從2015年的21%上升至2017年的27%，成長6%，也顯示學生出國念書日益成為趨勢。「永豐銀行國際學生證Debit卡」提供青年學子在海外遊學、旅遊、生活體驗的最佳便利支付卡片，更重要的是，Debit金融卡管理財務，每筆消費均直接從帳戶扣除，搭配及時電子交易記錄，輕鬆追蹤所有花費，小孩、子女的花費帳單清清楚楚，也清楚掌握國外的花費。學生持卡人不但能享有安全便捷的支付保障，還能邊消費、邊賺零用錢。

永豐銀國際學生證Debit卡除國內消費原有的0.6%現金回饋、國外消費則高達2%現金回饋；國內每月8次免費跨行提款轉帳服務，海外提款手續費每月最高補貼300元；另外在海外搭乘飛機、火車及巴士更享有高額2,000萬旅行平安險，海外生活安全有保障。

此外，各種不同的國家，也有不同的優惠，例如，以52折優惠購買紐約市通行證CityPASS；奧蘭多環球影城門票享9折優惠；憑卡就能以25美元+1美元逛遍大都會博物館與MoMA紐約現代美術館。若在英、法歐洲地區的好處更多，包括Flixbus享八折，迪士尼享專屬惠價；到了丹麥購買Apple商品，即可享九折；澳洲更有麥當勞及肯德基指定餐點買一送一。旅遊時交通和住宿成本最高，持卡搭機、搭火車及巴士都有優惠，STA學生國際機票票價可省高達50%，瞬間讓學生人人都是國際旅人兼省錢達人，可以說是一張省卡。

永豐銀指出，國際學生證Debit卡上市期間，持卡人即享三重好禮：申辦前1,500名，還能省下國際學生證ISIC申辦費新台幣400元；發卡次月底一般消費累積達新台幣888元，加贈100元刷卡金；發卡次月底首次悠遊卡自動加值成功，再獲得50元刷卡金；刷好刷滿，一個月即可獲得新台幣550元優惠。

ET快訊
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關鍵字：永豐銀,留學,Ｄebit卡,海外現金回饋2%

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