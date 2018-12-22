耶誕節前去北極搶劫？極圈內首傳「持槍銀行搶案」　觀光傻賊秒被抓

▲挪威斯瓦巴群島首府朗伊爾城，是全球地理位置最北的城市。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

北極發生史上第一宗持槍銀行搶案！地處北極圈以北的斯瓦巴群島（Svalbard）是挪威最偏遠的國土，一名男子在當地時間21日上午於首府朗伊爾城（Longyearbyen）搶劫銀行，得手一筆贓款，但隨後就遭逮捕。這是當地居民記憶中第一次在北極發生的銀行搶案。

法新社報導，斯瓦巴地方政府發言人卡爾森（Terje Carlsen）表示，搶案發生在上午10時40分左右，「一名持槍男子搶走一筆錢，但很快就被捕。」警方指出，搶匪是一名外籍觀光客，已經被移送到挪威本土北部城鎮特羅姆瑟（Tromso）接受訊問。

當地警方拒絕透露嫌犯身份的更多資訊，也沒有公布遭搶金額或嫌犯在搶案中使用何種武器的更多細節。報導指出，朗伊爾城居民僅有約2000人，幾乎所有都互相認識，且由於地理位置偏遠，當地機場是離開斯瓦巴群島的主要方式。

斯瓦巴群島位置約在挪威本土與北極點的正中央，面積約為比利時的兩倍大，距離北極點僅1000公里左右。斯瓦巴群島全境都在北極圈以內，冬季平均溫度約在攝氏零下20度左右，最冷可達到零下40度低溫。

這起失敗的搶案消息傳出，立刻在網路上淪為網友笑柄。其中一名推特用戶留言說，「難道是挪威史上最瞎的銀行搶案？」另一名網友則笑說，「他大概忘了考慮逃跑路線」。