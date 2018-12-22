溫馨　納保官協助弱勢減輕負擔賣房　欠稅額大降

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部北區國稅局舉例，一位弱勢族群，甲君因為配偶生病，不得已出售配偶所繼承的老宅，因為不懂法令，原本原本應繳交的所得稅將近30萬元，加計罰鍰變60萬元，在納保官審視與協助之下，大大降低甲君的應繳稅額，減輕大半的負擔。

財政部北區國稅局表示，納稅者保護法去年12月28日開始施行，民眾可以向各地方國稅局、分局、稽徵所、服務處或網站上申請納保官服務，且也可以就近至合作機關，利用視訊設備與納保官面談。

而納保官也發揮不小的作用。北區國稅局舉例，甲君在106年9月出售持有期間未達1年的鄉下老屋，因為不了解法令，所以被課徵房地交易稅率按45%計算所得稅將近30萬元，加計罰鍰共計60萬元。甲君收到稅單不知所措，求助於鄉公所，利用遠鄉視訊設備與納保官面談。而甲君的老屋故事是，甲君的婆婆在85年購買，婆婆在105年底過世留給配偶，配偶又在106年贈與過戶給甲君，但不料其配偶突然身體不適，醫院檢查之後病況嚴重，需要往返外縣市進行治療，需要醫療費用與交通費用，不得已才賣掉老宅。

納保官經過審理甲君的事證之後，認為甲君配偶罹患重大疾病，經濟上必須出售房產負擔醫療費用，且也符合財政部所公告的，因調職、非自願離職或非自願性的因素交易持有期間兩年以下的房屋、土地情形，所以將事證轉原查單位之後，更正為較低稅率20%，應納稅額加計罰鍰剩下18多萬元。

今年10月底財政部發布新解釋，取得配偶不動產，出售時可以配偶原始取得日計算持有期間。納保官審理認為上述案件尚未核課確定，應可適用新令規定，可改按房地舊制課稅，經納保官審理，認為本案屬尚未核課確定案件，應可適用新令規定，可按房地舊制，並免掉甲君的罰鍰，僅課甲君的房屋財產交易所得，更大為減輕甲君的負擔。