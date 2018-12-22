男逼女友復合跳河假自殺！上百人投入救援...結果水深僅膝蓋

▲男子為了逼前女友復合，躲在水深僅到膝蓋的水溝裡，耗費上百人力搜尋。（圖／示意圖／翻攝自google maps）

國際中心／綜合外電報導

新加坡21日晚間一名馬來西亞籍男子疑似為了逼迫前女友複合，揚言要自殺後跳入河中，耗費了上百名警消與民眾將他救起，然而男子跳的河水深其實僅到膝蓋，卻害得多名搜救人員在河水裡泡了2個多小時才找到他，再將其送醫。目前該男已被警方以企圖自殺罪逮捕。

根據《中國報》報導，這名40多歲的男子日前在臉書上傳了一張手腕上鮮血淋淋的照片，前女友看到馬上嚇得與他聯絡，怎知電話講到一半，男子開始脅迫對方複合，隨後就突然跳進大水溝中，通話也被切斷。前女友嚇得趕緊報警，並趕往現場找人。女方趕到現場後，只看到一雙鞋漂浮在水面，當場急得不知如何是好，多名警消人員到場後，也立即跳下河裡救人。

除了警消人員之外，現場多位民眾也投入救援行動，但等到大家都跳下水溝後，才發現水溝深度僅到膝蓋，根本就不會淹死人。一行人在2小時後終於找到男子，並將他送醫。警方懷疑，水深極淺，男子疑似是要嚇唬女友才會故意躲起來不讓警消人員找到。男子被找到時身上並無外傷，意識清醒，送往醫院後馬上就被警方以企圖自殺罪逮捕。

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