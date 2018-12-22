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好慘！地表最有錢500人　今年財富共蒸發逾15兆

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▲▼亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)。（圖／路透社）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯今年的財富淨總值為1150億美元。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

今年美國股市上半年的創紀錄漲幅已被下半年一連串慘澹的市場拋售摧毀，使地球上最富有的那些人今年來損失了5110億美元（約新台幣15.8兆元）。

彭博報導，隨著對全球貿易緊張局勢及美國經濟衰退的擔憂逐漸升溫，在今年底拖累全球市場走低。彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）中的500人在周五（21）時的財富總淨值為4.7兆美元，今年來共損失了5110億美元，為該指數2012年首次亮相以來第2年度下跌。該指數曾在今年初時大幅上漲，當時看漲的投資人也協助推動這些富人的總財富達6.5兆美元。

即使在2018年創下最大漲幅的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也無能倖免，他的財富在9月時增長690億美元達1680億美元，但後來又下跌了530億美元，超過達美航空公司（Delta Air Lines）或福特汽車公司（Ford）的市值，到了年底，貝佐斯的財富淨總值僅剩1150億美元。

今年對臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）來說同樣也是個不好過的一年。祖克柏的財富在今年1月時創下最大單日虧損，由於臉書爆發個資外洩醜聞，使他的財富淨總值下滑230億美元。

整體而言，彭博億萬富豪指數名單上的173位美國富豪，在今年共損失了5.9%的財富，剩下1.9兆美元。至於榜上亞洲地區的128位富豪則在今年損失了1440億美元，傳說中的財富創造機中國大陸慘遭失敗，亞洲前3大損失最多的富豪都來自中國大陸，由萬達集團的王健林領航，他今年的財富淨總值下滑了111億美元。

▲沙烏地阿拉伯王儲、沙爾曼國王之子穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透社）

▲對王室的懷疑及恐懼仍使沙烏地阿拉伯的經濟陷入寒冬。圖為沙國王儲穆罕默德。（圖／路透社）

中東地區在動盪的一年中顯得更為動盪。雖然在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的反腐行動結束後，已有許多富豪被釋放，但對王室的懷疑及恐懼仍使沙烏地阿拉伯的經濟陷入寒冬。中東股神阿瓦里德（Al-Waleed bin Talal）在被拘留83天後於今年3月被釋放，為此他今年的財富損失了34億美元。自2014年的高峰已來，阿瓦里德的淨資產已下滑60%。

不過同樣被俘虜的阿穆迪（Mohammed Al Amoudi）則在被拘留的一年中變得更加富有，主要是因為其瑞典能源及房地產的價格上揚。沙國政府也證實這一點，目前阿穆迪正面臨著貪汙的指控，正在等待審判。與此同時，由於新興市場的潰敗，非洲的富豪們今年的淨資產也減少了14%。

焦點轉到歐洲地區，從Zara創辦人奧蒂嘉（Amancio Ortega）到前義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi），歐洲大部分富豪的財富都在下滑。作為汽車零組件製造商大陸集團（Continental AG）的大股東，德國舍弗勒（Schaeffler）家族今年的損失最大，主要是因為歐亞的額外成本上升及艱難的商業環境阻礙的公司的業績。喬治舍弗勒（Georg Schaeffler）及他的母親的財富比今年初時低170億美元，若這筆錢並未損失，將可使他們成為全球最富有的100人之一。

至於拉丁美洲最大電信商的大股東墨西哥大亨史林（Carlos Slim）也同樣遭受了巨大損失。史林目前以640億美元資產在全球富豪榜中排行第6。3G Capital聯合創始人雷曼（Jorge Paulo Lemann）在拉丁美洲地區的富豪中損失最多，達98億美元，但即使是在這樣的寒冬，他仍是全巴西最有錢的人。

目前彭博億萬富翁指數排行中，全球最富有前三位人士分別是第一名的貝佐斯、第2名的微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates），和第3名的股神巴菲特（Warren Buffett）。

▼墨西哥電信大亨史林今年也同樣遭受了巨大損失。（圖／達志影像／美聯社）

全球新首富卡洛斯：每人每周只應工作3天。（圖／達志影像／美聯社）

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