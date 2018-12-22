股匯最後一次獨家開市！台股創近2年新低量、新台幣無量價平



▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

今（22）日是全台補班日，也是股、匯市最後一次假日獨家開市！受到美股昨日重挫陷入熊市影響，集中市場加權指數終場下跌30.51點作收，因外資假期開始，今日台股成交量不到400億元，僅有383.02億元，創近2年新低量；且新台幣兌美元匯率終場收30.824元兌1美元，貶值2.4分，交易量也僅2.06億美元。

台股方面，今日三大法人合計賣超17.02億元，外資及自營商持續賣超，僅投信小幅買超。統計三大法人買賣超情況，因假期關係，外資及陸資（不含外資自營商）賣超幅度大減，今日僅賣超10.84億元，投信買超1.8億元，自營商賣超（合計）7.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.9億元，自營商（避險）賣超5.08億元。

美股21日再度收低，台股今日以9,639.24點開出，今日台股最低下探至9,625.31點，最高則是9,652.19點，線型呈現橫向盤整。分析師表示，今日僅有台股有開市，交投相當清淡，才會讓今日指數高低點差距僅16.88點，呈現橫向整理走勢。股市盤面焦點為傳產股，為今日支撐大盤一大助力，另外還有風電概念股、鋼鐵股與橡膠類股都有不錯表現。

匯市方面，今日匯市單獨開市交易，是無量且價平。畢竟少了外資，匯市成交量也大減，新台幣匯率也不會有太大波動，隨著年關逼近，出口商年底作帳的拋匯需求出籠，將支撐新台幣偏升盤整。且耶誕節新年假期啟動，外資年底前不會再有什麼大動作，恐怕也不會有什麼新行情，須等到新的一年開始。

股市走勢方面，下周為12月倒數最後一周交易日，又適逢美國耶誕節到來，知名外資分析師、異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超表示，美股耶誕行情都會上漲，且明年1月遇到美國「年終獎金行情」也很有上漲機會，但他認為，台股雖與美股連動性高，但「紅包行情」也有分大紅包跟小紅包，他也呼籲投資人台股可能因為外資放假、成交量縮，不至於有大漲的喜訊。

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