靠佛祖顯靈中百萬！　刮刮樂連三天刮出大獎　全都位在土城

▲ 刮刮樂連續三天被刮到百萬大獎，而且全都位於土城。（圖／記者許力方攝）

財經中心／綜合報導

刮刮樂百萬大獎接連現身，台灣彩券表示，自12月18日至12月20日，連續3天都有彩迷刮中新台幣100萬元以上獎金，巧合的是，全都落在新北市土城區。

台彩根據經銷商進線通報系統資料顯示，新北市土城區連續3天刮出百萬大獎，包括2張甫上市的「$1,200萬大吉利」二獎100萬元及「雙11好運到」頭獎111.1萬元，其中，刮出2張「$1,200萬大吉利」二獎100萬元的彩券行相距不到1.5公里，而且全部位在新北市土城區。

台彩表示，位於新北市土城區的「客滿滿彩券行」18日刮出刮刮樂「$1,200萬大吉利」二獎100萬元，刮出大獎的客人是一名年約60幾歲、住在附近的女性常客。

根據《中央社》報導，刮出大獎當天，這位女性常客一如往常逛完菜市場後來到投注站，看到「$1,200萬大吉利」新上市，便決定嘗鮮試試，這位客人還相當有自信的跟店員說：「今天出門時，我就有預感會中大獎唷」，一口氣買下2本，原本因為沒出現大獎打算離開，但她一踏出店門後沒多久又返回店裡跟店員說：「佛祖一直有給我感應，我今天應該會中大獎，我再買1本好了」，結果刮到第5張時，真的讓她刮出100萬元。

「豆豆贏樂透彩投注站」則在隔日也跟著刮出「$1,200萬大吉利」二獎100萬元，刮出大獎的客人是一名年紀約35歲左右的男性，中獎當天路過投注站決定試手氣，憑直覺挑了單號尾數開始刮，一開始並沒有刮中獎金，店員建議不如試著刮雙號尾數試試看，沒想到接著兩張都有中獎，直到刮到第3張時客人以為自己刮到10萬元，經店員確認後，發現他少看了一個0，原來是中了100萬元。

位在延吉街市場附近的「益億發彩券行」不落人後，在20日刮出「雙11好運到」頭獎111.1萬元，刮中大獎的客人是一名年紀約60多歲的退休阿伯，因為住在附近，所以幾乎天天都會到投注站買刮刮樂，而且有自創的獨門選號方法，中獎當天眼神突然瞄到店內的彌勒佛好像是正在對自己微笑，剛好老闆手上正拿著「雙11好運到」要補上剛剛刮出空位的刮刮樂，於是直接向老闆購買手中正要補上的那一張，結果真的讓他刮出了頭獎111.1萬元。