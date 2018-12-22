11月失業率3.7%創18年同月最低　今年以來勞動市場「穩定」

▲主計總處最新調查，11月失業率3.7%，較10月下降0.05個百分點。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布11月失業率3.7%，較10月下降0.05個百分點，經調整季節變動因素後的失業率3.69%，與上月微幅下滑0.01個百分點，累計今年1至11月失業率平均3.71%，均創18年以來同期最低水準。

根據行政院主計總處公布最新人力資源調查統計發現，11月失業人數為44.1萬人，較10月減少5000人，主要是初次尋職失業者減少3000人，另外對於工作場所業務緊縮或歇業也減1000人，至於對原有工作不滿意而失業者均增加1000人，與上年同期比較，失業人數增加2000人。

今年1月至11月失業率平均3.71%，失業人數平均較上年同期減少3000人。從年輕族群及高學歷者觀察，今年11月來看，15歲至19歲者失業率8.64%，20至24歲者11.98%，多為初次尋職，且處於職場調適階段，因此失業率較高，至於25歲到29歲者失業率達6.31%。

11月就業人數達1147萬5000人，較上月增加1.5萬人，其中又以服務業增加8000人較多；至於勞動力參與率則為59.11%，較10月上升0.03個百分點，較去年同月也上升0.17個百分點；今年1月至11月勞動力參與率平均為58.98%，較去年同期上升0.16個百分點。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，現在勞動市場與失業狀況，可以從就業人數與失業人數增減來判斷，首先從今年1月至11月的就業人數持續上升，而失業人數也是大致下降，除了畢業季導致失業人數上升之外，其餘去除季節性因素後，整體就業與失業市場仍屬穩定。

潘寧馨說，經調整季節變動因素後的失業率是最能反映經濟情勢對勞動市場的影響，從105年4月的相對高點3.97%，一路下降至106年12月的3.7%，數10個月累計下降0.27個百分點，再觀察今年1至11月經季調後的失業率約在3.67%至3.7%之間波動，每月升降幅大都在0.01個百分點左右，顯見失業情勢目前仍屬穩定狀態，未來還得持續觀察。