慶聖誕銀行搶社群商機　彰銀萌柴犬貼圖吸睛

▲彰銀柴寶貼圖。（圖／彰銀提供）

記者吳靜君／台北報導

老行庫積極轉型，翻轉老摳摳形象，除了擴大行動銀行、衝刺數位金融外，也積極走入社群拉攏年輕人的心。彰化銀行LINE官方帳號聖誕節開張，除了同步推出多款柴寶(BOA)情境貼圖提供民眾免費下載。而為了歡慶聖誕節，不只彰銀推出超萌貼圖，中信銀的中信小B亮相；台新銀則推的獅馬特貼圖，都是利用可愛動物，搶入年輕人的對話、搶攻萌萌市場。

彰銀表示，數位金融戰火綿延，許多非銀行業者包括支付、社群、電商及超商等大軍紛紛加入戰局，改寫金融生態圈，銀行業者也都卯足全力迎接這波數位金融大戰。彰化銀行也不例外，積極轉型應戰，於今年10月整合電子銀行、信用卡、支付、客服中心等業務部門成立數位金融處，持續優化數位金融服務，發展AI智能客服，運用社群媒體行銷延伸客群，深化顧客關係。

為拉近年輕客戶的心，彰銀行經營臉書粉絲團柴寶旺旺來，至今累積不少粉絲。為帶給客戶更多新型態的服務體驗，彰銀也預計在今年12月25日將成立全新的LINE官方帳號，提供多樣化的相關產品服務及優惠資訊，包括信用卡服務、行動網銀、線上貸款及智能客服等，客戶除了可接收官方訊息外，更可以與智能客服對話聊天，直接諮詢業務，不用再上網查詢或等待電話客服。

此外，彰銀未來也將導入LINE Business Connect服務，客戶在進行身分驗證，綁定「彰化銀行LINE 個人化服務」後，就能在與智能客服對話的過程中，得到個人化的資訊，像是查詢信用卡帳單、額度、紅利點數等，還可收到繳款截止日、紅利點數效期等提醒訊息，便利彰銀的客戶和使用者。

藉此，彰銀順勢推出吉祥物柴寶(BOA)為主角的多款可愛貼圖，提供民眾免費下載，包括謝謝、讚、Sorry、+1、哈哈哈、辛苦了、OK、Happy New Year等貼近生活的情境用語，下載期限至明年1月24日。彰銀表示，社群媒體具高頻黏著特色，可快速滿足客戶高頻次且即時性的金融需求，為迎戰數位金融戰役的利器之一，未來就看哪家銀行最能善用社群李獲得市場共鳴，就能擁有更多機會貼近消費者搶攻商機，在數位戰火中勝出。