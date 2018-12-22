商總之爭5／掌數十兆資源的產業代表　豈可由姻親聯手把持

▲商總理事長賴正鎰。（圖／ETtoday東森新聞雲資料照）

財經中心／新聞分析

台灣人壽副董許舒博日前宣布參選下屆商總理事長寶座，甚至明年可能再選壽險公會理事長，許舒博政治色彩濃厚，不僅金融專業背景遭質疑，跟商總現任理事長賴正鎰又是姻親關係，讓人懷疑許此舉在延續賴正鎰家族對商界的影響力，企圖姻親聯手掌控數十兆元的產業資源，實為不當。

商業總會全名為中華民國全國商業總會，據統計，目前共有700多個會員代表，140萬個店家，產值占台灣GDP逾65％，提供700萬個就業機會。相對的，截至2017年底，壽險市場營業的本國公司有19家、外商分公司3家，資產總額合計24.53兆元。

2014年賴正鎰接任理事長後，先不論台灣經濟景氣是否一年比一年好，賴正鎰經營的房地產業，貴為產業火車頭，卻陷入不景氣，堪稱一大諷刺。不動產業者遇寒流的同時，投資人更是哀鴻遍野。

令人不解的是，當大家面臨產業困境的同時，去年賴再度連任理事長後，卻馬上透過商總理監事會決議通過增設副理事長，並「推舉」常務理事許舒博出任。當時外界就議論紛紛，認為賴是有意為許下屆接手舖路，沒想到離下屆選舉還有一年多的時間，許舒博就又跳出來表態要接班，而且明年初開始辦招商會，名為替商總招商，實有為自己選舉綁樁的嫌疑。

不僅如此，許舒博目前雖然還沒宣布再度角逐壽險公會理事長，但不斷對外放話2019年8月再度參選的可能性，而且不只壽險公會理事長，連同年改選的產險公會理事長，甚至回老家雲林選立委都在選項中。一個什麼位子都想要的人，怎麼可能專心做事，更何況他的金融專業背景，一直都被業界人士質疑。

民主社會任何人只要具備資格，本來就有權利可以參選公會理事長，為社會、為產業服務。但就是因為是為民服務，而且是具高度專業的領域，如果抱持什麼都要沾一下，什麼位子都想要，而且還對姻親關係毫不避嫌，最後產業利益恐因私利而跟著陪葬。



►商總之爭1／姻親聯手搶商總惹議 賴正鎰曾私借公款給許舒博遭判刑

►商總之爭2／選戰提前開打 賴正鎰當年恩怨多 鬧上法院還欠員工薪資

►商總之爭3／什麼位子都想要 許舒博：媽祖沒說我不能選

►商總之爭4／許舒博什麼位子都想要 邵之雋：公會應少點政治色彩