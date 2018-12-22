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愛心認捐秒殺　友達今年送出500份聖誕禮物

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▲愛心認捐秒殺，友達今年送出500份聖誕禮物。（圖／友達提供）

▲友達今年送出500份聖誕禮物。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導　
 
連續舉辦多年，友達今年的耶誕「圓夢計畫」活動也圓滿達成，而且限量500份的認捐禮物馬上就被員工秒殺認捐完成，並透過同仁一個單位500元的認捐，圓滿募捐道7000個單位，共350萬元的助學金，要用來幫助偏鄉弱勢孩童。

友達2002年開始發起「圓夢計畫」，至今已幫助超過120個機構圓夢，累計捐助超過8200份禮物，員工開著圓夢列車載著愛心禮物，軌跡遍及全台，17年來累積的行駛里程數上看6300公里，相當於繞行台灣超過5圈的距離，千里送愛為孩童圓耶誕夢。

▲愛心認捐秒殺，友達今年送出500份聖誕禮物。（圖／友達提供）

▲友達員工擔任志工，關懷社會中的弱勢族群。（圖／友達提供）
 
友達光電董事長暨執行長彭双浪表示，今年圓夢計畫的主題「讓孩子們的希望萌芽」，便是盼望透過同仁們的心意，幫助孩子們點燃希望、擁有改變未來的機會，志工DNA更是深植所有友達人，隨時樂於以行動付出，在不同的崗位上發揮個人影響力，關懷社會中的弱勢族群，並以擔任志工為榮
 
今年圓夢計畫的受贈對象，包含新竹藍天家園、桃園藍迪兒童之家、南投桐林國小、台南瑞復益智中心、台東加拿國小等社福機構和偏鄉學校，總計扶助23個單位，數量創下歷年紀錄。

2013年起擔任圓夢列車長至今的友達產品行銷林姓副理分享自己參與的心路歷程，從一開始以公司的名義送禮，到後來漸漸感受到一種責任，每次看到孩子收到禮物開心的笑容，真正感受到施比受更有福，因此開始動員自己的親朋好友加入，今年更集結20多位親友一同前往新竹尖石鄉新光國小，親自為孩童送愛。
 
此外友達的志工DNA更是在今年台中花博「友達微美館」充分的發揮，成功號召近2500人投入志工行列，擔任現場導覽和服務志工，搭配今年「圓夢計畫」，友達特別邀請數家社福機構的孩童前往友達微美館參觀，讓孩子們親身體驗，學習自然新知。

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關鍵字：友達,彭双浪,聖誕禮物,偏鄉學童,圓夢計畫,微美館

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