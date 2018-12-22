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偷運變偷情！前紐約州長情婦爆料：把我塞行李箱進豪宅15次

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前紐約州州長史畢澤與翠薇絲的合影 (圖／翻攝自網路）

▲前紐約州州長史畢澤與翠薇絲的合影。（ 圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

前紐約州長史畢澤（Eliot Spitzer）風流情史峰迴路轉，之前被情婦翠薇絲（Svetlana Travis Zakharova）指控虐打勒頸，最終女方卻反遭控告盜竊，被判入獄90天。近日翠薇絲出獄後面對媒體彷彿不吐不快般，大爆與史畢澤的外遇內幕，稱這位州長曾把她塞入行李箱，「偷運」到與妻子共住的上東城豪宅幽會15次。

據《福斯新聞》報導，來自俄羅斯的翠薇絲在2012年與史畢澤開始交往，當時翠薇絲和前夫剛離婚，隻身來到紐約，身無分文，只能靠當應召女為生，因面貌姣好、又懂的人情世故，迅速成為一晚要價5000美元（約16萬台幣）的高級應召女，並藉此打入上流圈，因而結識史畢澤；她還透露，史畢澤第一次付的嫖資是「一疊厚厚的20元紙幣」。

前紐約州州長史畢澤與翠薇絲的合影 (圖／翻攝自網路）

▲翠薇絲。（ 圖／翻攝自網路）

身為房地產大亨，2007年當選紐約州州長的史畢澤出手闊綽，雖已婚並育有3子，仍經常召妓，被媒體踢爆每年至少花1.5萬元買春。2008年他宣佈辭職，妻子陪他度過低潮。但2013年他又跟比他小23歲的公關顧問傳外遇，翌年付了大筆贍養費跟結縭25年的妻子離婚。

翠薇絲坦言，史畢澤不僅是一名自大狂和控制狂，曾經一天打20通電話給她，「抱怨妻子管太多」，甚至擁有特殊的性癖好，喜歡買情趣玩具，「但他不敢進入情趣商店，擔心被認出，所以每次都叫我買，假陽具、壯陽藥膏，連頸圈都有。」

▼前紐約州長史畢澤（Eliot Spitzer）。（圖／志影像／美聯社）

▲▼前紐約州長史畢澤（Eliot Spitzer）。（圖／志影像／美聯社）

她接著透露，史畢澤經常趁妻子不在家時，安排自己進入黑色行李箱內，帶進上東城第五大道的豪宅偷歡。當警衛上前詢問是否需要幫忙時，史畢澤還會立刻回答「不用！」

翠薇絲宣稱史畢澤明明就承諾會送豪宅、申請到綠卡，最後卻都跳票，加上史畢澤非常愛碎碎念，兩人關係逐漸降至冰點。2016年2月，翠薇絲在紐約廣場飯店（Plaza Hotel）因拒絕史畢澤的性要求，被對方虐打和勒頸，並發飆大吼，「我付你錢是為什麼？」

翠薇絲之後報警，卻反被控告敲詐和盜竊，入獄90日，史畢澤至今則未被起訴。目前，翠薇絲正與律師商討，如何向史畢澤追討法律責任，且要求聯邦檢察部重啟調查。同時計劃出書，打算把自己的經歷拍成電影。

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關鍵字：翠薇絲,Svetlana Zakharo,Eliot Spitzer,史畢澤,偷情,北美要聞

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