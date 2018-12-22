罵了那麼多次還是要升息　川普考慮炒了Fed主席鮑威爾

▲川普近日私下多次談到要解雇聯準會主席鮑威爾。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）19日確定升息一碼至2.25%-2.5%。據知情人士透露，由於股市連月重挫，聯準會仍決議升息，令美國總統川普萌生開除Fed主席鮑威爾的念頭。

彭博報導，知情人士表示川普近日私下多次談到要解雇鮑威爾，不過另一位匿名消息人士指出，川普的幕僚並不認為川普會真的開除鮑威爾，並希望川普能因接下來即將到來的聖誕節消消氣。川普的顧問也警告他，開除鮑威爾是一個災難性的舉動。

近來美國股市動盪，主要股指今年也都大幅下挫，川普任何企圖撤換鮑威爾的行為都有可對金融市場造成破壞性的連鎖反應，從而削弱投資者對央行不受政治力干擾、引領經濟成長的信心。

川普對其政府官員公開或私下的批評，往往是被點名者離職的前兆，包括美國前司法部長塞森斯、川普的第一任國務卿提勒森以及即將卸任的白宮幕僚長凱利。

目前尚不清楚美國總統在法律上有多少權力可以解雇鮑威爾，不過美國聯邦準備法（Federal Reserve Act）中有寫道，聯準會理事可能「因總統之故而被移除」。由於聯準會主席也是理事之一，因此也許能適用這項規定。

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