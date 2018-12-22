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李克聰／只靠輕軌　淡水的交通還是不會好起來

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▲淡海輕軌現已開放試乘。（圖／記者于佳云攝）

●李克聰／逢甲大學運輸與物流學系副教授。

淡海輕軌綠山線經由委員初勘、履勘等程序，最後由交通部審核通過，趕在新北市長朱立倫卸任前兩天通車，但通車前陸續有新北大眾捷運公司內部員工爆料，指履勘和試車期間，列車輔助限速裝置（ATP）有安全疑慮，始終未能排除，加上負責行控及維修的機廠要在明年八月才能完工，現在只有運用簡易的維修站進行相關作業，引發外界質疑此時通車是否合適？

淡海輕軌列車「行武者號」是台車公司首列「國車國造」列車，淡海輕軌之綠山線多為高架路段，坡度陡、又有近九十度的大轉彎，因此在設計列車運行功能時，納入ATP有其必要性，ATP可在列車故障或駕駛失常時自動減速發揮自動防護的安全功能。

另外這條輕軌在營運初期在尖峰及離峰均是15分鐘ㄧ班車，班次少是否能達到增進大眾運輸使用率以改善淡水地區的交通問題，也令淡水民眾懷疑。現在既然已確定開始通車，筆者針對以上問題，提出以下的建議，作為相關單位的參考。

紅樹林站恐擠爆

首先是淡水地區的大眾運輸使用率目前只有41%。因此當初規劃綠山線之主要功能是將沿線民眾接駁至淡水捷運，期望增加淡北通勤通學及觀光的便利性，促使私人運具減量以改善淡水台北之間的交通擁擠。但目前淡水線捷運班次在尖峰時段只有六分鐘一班車，非尖峰時段是八分鐘一班。

尖峰時段搭車民眾的感受是在淡水起點站已很難有坐位，後續在紅樹林站及竹圍站就都很難擠上車。尖峰時段捷運的服務品質低，如今又增加使用輕軌來紅樹林站轉乘捷運的乘客，搭乘捷運就更困難了。檢視目前從淡水站搭捷運到民權西路站，需要卅三分鐘，加上等車時間及車廂擁擠程度，對私人運具使用者改搭捷運的誘因低。但台北捷運公司的回應是捷運淡水信義線從淡水站到北投站，尖峰時段每小時運能可載運一萬八千餘人次，目前該區段站間每小時最高旅客量約九千餘人次，服務供給已高於搭乘需求，這與民眾感受大不相同。

▲捷運紅樹林站。（圖／翻攝自維基百科）

減短班距時間

建議台北捷運公司應因應綠山線通車，盡快將淡水信義線之北投站至大安站的區間車在尖峰時段延伸從淡水發車以達3分鐘班距的服務水準。這樣才能發揮綠山線接駁增加大眾運輸使用率的目標。同時也應檢討有同樣問題的松山新店線的新店站至台電大樓站，此區間的尖峰班次不足的問題。

其次，綠山線通車後建議在ATP功能尚未完全正常下，應特別注意駕駛的身心狀況的控管，及ATP如隔離後的標準作業程序（SOP)的確實執行，並應逐漸增加尖峰班距為6-8分，以減少接駁捷運時間的縫隙。

聯外交通妥善改善

另外要能有效改善淡水區內及聯外交通，目前正在環評審查中的興建淡北道路計畫，如要通過環評必須要規劃相關抑制私人運具過度使用的配套機制，並配合大眾運輸優先方案，如徵收擁擠費、公車專用道、淡水區公車路線整併及提升公車直截服務等。以降低大量人口移入淡水地區後的交通衝擊。

最後是檢視目前在前瞻軌道建設中，政府在基隆、新北、新竹及高雄等地，全力推動輕軌系統，但要注意如要學習歐洲國家成功發展輕軌的經驗，但必須注意台灣的不同交通環境，在機車數量多及混合車流嚴重的不利因素下，在平面段要審慎評估其對沿線地區的交通衝擊，在相關號誌管制及交通安全上要有妥善的規劃與管理，同時要有整體促進大眾運輸使用的配套方案，才能讓輕軌在適當區域發揮其應有的功能。

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