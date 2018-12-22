商總之爭1／姻親聯手搶商總惹議　賴正鎰曾私借公款給許舒博遭判刑

▲商總理事長 賴正鎰。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

台灣人壽副董許舒博日前宣布，將角逐下屆商總理事長職務，且強調因為現任理事長賴正鎰已連任2屆不能再選，鼓勵他選，許也有意再角逐壽險公會理事長。由於許是賴的妹婿，引發外界質疑兩人姻親關係，想一手掌控商總及壽險業。而這樣惹議其實不是第一次，賴正鎰就曾拿公款1200萬元借許舒博，遭判刑確定。

免息挪用涵碧樓1200萬借許舒博

賴正鎰目前除了是商總理事長，也是鄉林集團董事長，許舒博則在去年6月賴正鎰連任理事長後，被聘為商總副理事長，兩人姻親關係緊密，這次許舒博突然跳出來表態要搶商總理事長寶座後，過往賴正鎰爭議事件跟兩人爭議關係也引發外界議論。

根據法院判決，賴正鎰之前曾被指控，指示當時集團財務長林慶豐，挪用涵碧樓資金，借貸給妹婿許舒博，共計1200萬元，且沒有收取利息。最後賴、林2人認罪協商，台中地方法院2016年判決賴、林，依業務侵占罪，分別判處1年，及10個月的有期徒刑，並給予緩刑3年。另賴、林等2人分別向公庫支付150萬元及50萬元。

鄉林集團惹議的事還不止一件，過去旗下鄉林建設曾與台中市政府為了「國際會展中心」BOT案纏訟多年。當時台中市政府原預定在秋紅谷生態公園現址，興建國際會展中心，以BOT方式委請鄉林建設興建，但鄉林在該處挖大水池後，就因雙方合約爭議糾紛而導致工程停擺。為此，台中市府與鄉林終止契約，並以「給付違約金」為由，提起訴訟。

台灣高等法院台中分院2016年做出二審判決，鄉林建設除應賠償市府2376萬元違約金外，還須再賠市府1億1340萬元的土石方價金，合計1億3716萬元。

版圖不斷擴大 現金流量引議論

鄉林集團近年版圖不斷擴大，還搶進大陸市場，因為資金需求大，過去常有傳言鄉林有財務高負債，現金流量不足的問題。鄉林建設對此表示，鄉林今年前11個月的營業累計總額為69.9億元，最新的推案是新莊副都心的鄉林淳真與台中的鄉林天韻兩個預售案，明年元月才會開始大量對外曝光行銷，也會持續在雙北與台中，加強購地推案。

不過，根據公開資訊觀測站最新資料，鄉林10月的現金及約當現金約8.2億元，但短期借款達64.77億元，一年到期短期負債24.18億元，顯示短期現金部位的流動性存有壓力。鄉林11月營收7.89億元，也較去年同期的9.4億元，減少16.15％；股價目前面臨票面保衛戰，21日收盤價10.2元，低於淨值11.96元。

《周刊王》也曾報導，位於台中七期的「鄉林皇居」，是鄉林建設的豪宅代表作之一，因為賴正鎰搶進大陸市場，資金需求大，傳出2016年底在某位台北前大咖女立委發起「團購」下，有20多人以每坪跌破2字頭的「破盤價」，購入30多間「鄉林皇居」精華保留戶。

不過，鄉林建設對此表示，「鄉林皇居」在2015年底早已賣光，否認以「團購價」買到精華保留戶的說法，至於每坪2字頭，即使是實價登錄記載資料，也可能是個別買家轉手買賣的二手屋，與鄉林建設無關。

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