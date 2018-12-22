台股、台指期今獨家開市　量能急速冷凍驚險守住9600點

▲台指期22日終場下跌30點，報9646點作收。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

元旦連續假期即將到來，台期現貨今（22）日最後一次周六獨家開市，不過受美股道瓊工業指數重挫414點，創下10年來最大單周跌幅，台股、台指期呈現量縮整理格局，類股表現一片綠油油，加上外資放假只剩內資苦撐，使得成交量急速冷縮，台股、台指期驚險守住9600點關卡。

國際股市跌跌不休，投資人信心不足，使得美股3大指數連日重挫，歐、亞股難逃一劫，台股今天最後一天周六獨家開市，在蘋概三雄、被動元件等族群領跌下，以9639.24點後，量能急速冷縮，盤中一度回測9600點關卡，終場下跌30.51點，收在9646.16點，成交值383.02億元。

台指期今日貼近現貨走勢，類股期指一片綠油油，尤其電子期貨跌幅近1%、金融期跌0.4%，終場下挫72點，收在9585點，成交量8萬4906口。至於今日股票期貨交投熱絡標的股則有大同（CX）、台積電（CD）、中美晶（NO）、華新科（HB）、國巨（LX）、環球晶（OW）、嘉聯益（JZ）、鴻海（DH）、穩懋（NA）及創意（JB）。

分析師表示，2018年封關倒數計時，外資即將放長假，預期內資還具有一定行情，不過美股近期呈現重挫走勢，步入熊市，台股、台指期表現相對抗跌，短線仍以區間震盪為主，操作上仍須謹慎小心。