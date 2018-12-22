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【雙城論壇】薛承泰／勿忘市民利益擺第一

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▲雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海市副市長周波互贈紀念品。（資料照／記者林敬旻攝）

●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

聯合國在2015年即宣布下一個15年「永續發展目標」（SDGs）共有17個主要項目，呼籲所有會員國除持續消除貧窮之外，並增進人們的健康與教育，降低各類的不均，以及經濟發展等。第9屆台北上海雙城論壇於本月20日在晶華酒店登場，以「循環經濟」為主題，和聯合國SDGs相當契合，北市與上海重視此議題多年，透過論壇來分享與切磋值得期待。不過，國人比較感到興趣的是，柯市長在論壇中如何表述兩岸關係?

在19日在雙城論壇晚宴中，柯文哲市長與上海市常務副市長周波，不約而同提及「兩岸一家親」，立即引發各界的討論，並以此喻為兩岸的「通關語」或是有別於「九二共識」的新默契。不論是通關語或新默契，許多人解釋此舉為「親中」，而以此來判定「綠白」合作或分手的可能性!

20日柯市長在論壇節語致詞中，即未再出現兩岸一家親。柯市長似乎以「念稿」來「明志」，以兩岸的現實與存在的異同切入，「兩岸同文同種，擁有共同的歷史跟文化，但現階段雙方在政治制度和生活方式有差距也是事實」，所以兩岸需要交流，且交流了30年了，「只要雙方存有善意、秉持同理心，理解人民的需要，一定可以共存共榮」，接著他提出五個互相，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

兩岸交流、減少對抗

如果不咬文嚼字，這段話並沒有甚麼特別之處，偏偏有人不是這麼想，特別是「兩岸同文同種，擁有共同的歷史跟文化」這句話，認為和台獨的基本教義相悖，近年來的課綱爭議，以及南島文化主流化，不就是想證明台灣歷史與文化的「非中」嗎？此外，這句話相當程度就是「一家人」的寫照，而「共存共榮」也可解釋為「親」的方式。

真是難為了柯市長，他只不過是想藉由兩岸的交流，減少對抗，才能幫台北市拚經濟吧！韓流之所以能崛起，不就是因為民進黨拚政治與意識型態，把台灣的經濟困住了，於是人民開始厭惡那些抽象的「獨立」、「自主」、「尊嚴」...，這些文青用語在政治人物嘴上一而再、再而三地出現！而在獲得權力後，卻是拉幫結派，吃香喝辣！

至於在論壇中的主題演講，上海方面強調整體宏觀，北市則是以幾個個案為中心，雖都切題，但並無新意。至於副市長鄧家基述及19日下午帶領上海團參訪的興隆公宅與內溝溪整治，說明北市循環經濟的落實，鄧副市長在演講中應該謝謝前人的遠見與魄力才對！尤其是垃圾分類與不落地，是上海周副市長認為印象最深刻的北市經驗，乃當年馬英九市長帶領局處首長在回收車上進行勸導與實作，從小學生開始教育環保，才讓不被看好的政策成為今日台北的驕傲！

台泥企業團董事長張安平的引言，則是得體且具深度。他談到人類開始製造「廢棄物」的歷史，在過去地球上是沒有廢棄物的，何來的汙染與今天地球生態的浩劫？人們不僅要減少廢棄物，更重要地，轉化廢棄成為可循環利用的物品。他還提到柏拉圖的名句，「居民的思維與期待，決定一個城市的相貌與發展」。

拆違建件數不如前任市長？

這讓我想起四年前柯市長剛當選時，曾發下豪語拆違建，很諷斥的，北市資訊統計顯示，馬市長任內每年約拆7千件，郝市長每年5千餘件，而柯市長卻只有4千件。從飛機上很明顯地看到北市的地景，仍遍布著紅、黃、白的鐵皮屋頂；更不用說，在巷弄中，占用防火巷以及各類的違章，乃至於無所不用其極地占停車位的方式，只能令人拍案叫絕！

走在美麗的林蔭大道可感受到城市的乾淨與進步，可是只要轉個彎，即呈現出台北市另一個相貌，那是多數居民所處的環境。林洲民局長強調興建公宅與都更，是正確的方向，可是緩不濟急。何不同時恢復巷弄中市民生活空間的友善性呢？那是不需要花大錢，也不需要太長時間，需要的是「魄力」!

在論壇中兩城簽署了不少合作備忘錄，柯市長也特別提到「把人民的利益擺在第一個位置」！柯市長，可別忘了和市民許下的承諾！

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