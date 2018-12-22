消費者信心下滑　英電商ASOS銷售成長遭衝擊

▲電商ASOS。（圖／翻攝ASOS網站）

財經中心／綜合報導

隨著人們消費習慣改變，近年全球電子商務蓬勃發展，銷售一再創下紀錄，但據歐洲兩間電商的情況顯示，電子商務似乎不像外界預期那般頑強。

據《華爾街日報》報導，本週歐洲的兩大電商ASOS和Zalando SE 的市值就蒸發了30億美元，其中Asos在週一（17）就宣布成長出現放緩，與一般的實體店面一樣，ASOS在今年11月也受到需求慘澹的衝擊，該公司認為主要是因為消費者信心低迷和經濟環境的不穩定。

2008年金融海嘯後，消費模式出現重大改變，電商如雨後春筍般出現，盛況空前，但在市場逐漸成熟後，電商開始出現失去結構性動力的狀況，目前英國線上銷售的成長速度僅剩兩年前的一半。

報導指出，微薄的利潤讓電商面對下滑的市場時顯得非常脆弱，ASOS估計今年的利潤率僅有2%，是先前預期的一半，會造成這樣的狀況，主要是因為這些企業需要大量投資自動化倉庫和配送中心，例如ASOS為服務美國市場，該公司就在美國亞特蘭大建設大型樞紐設施。

雖然電商與實體店相比不用付店面租金，但高昂的物流成本卻是逃也逃不掉，此外，電商的退貨率也較實體店面來的高，例如電商服飾的退貨率高達1/3，但實體店面卻只有8%，且電商退貨就必須再次負擔物流成本。

雖然投資人對於純粹經營電商的企業發展仍具信心，但這些企業的前景也不如從前，例如目前ASOS的預期市盈率較Zara母公司Inditex高出50%，但在8個月前，是180%。

目前美國消費者信心依然強勁，儘管以科技股為主的納斯達克綜合指數走軟，但全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）股價今年仍上漲了26%。報導認為，根據歐洲市場的教訓，電商在面對消費者信心下滑的情況下，不能只顧自己，在美國經濟放緩前，投資人也該注意到這點。