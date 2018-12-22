拯救了北極熊！再生能源創下單季紀錄　可供1400多萬戶用電

▲英國在今年7月至9月間，國內有近三分之一的電力來自再生能源。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

全球氣候暖化讓許多國家對於環保能源更加的關注，英國官方目前公布了一份數據，今年7月至9月間，國內有近三分之一的電力來自再生能源，靠著風力渦輪和太陽能板的運用，創下了單季紀錄。

根據The Mail報導，經英國國家電網展覽會證實，國內陸上和海上發電在周二上午11點15分至12點15分之間產生了15千兆瓦的電力，這佔了英國電力所需的34.7%。

與政府公開的數據和起來看，可再生能源的作用是日漸增長的，7月至9月的發電量佔了33.1%，比去年第三季的30%相比成功提升，低碳電力的發電也在三個月內創下56%的新紀錄，比去年同期的54%高。

在再生能源效果增長的影響下，英國國內天然氣的使用比率也比去年略微下降至38.6%，煤炭混合電力也從去年第三季的2.9%下降至2.5%。

▲世界上最大的海上風力發電廠Walney Extension。（圖／路透）

行業機構RenewableUK表示，今年安裝了許多海上風電基礎設施，再創紀錄的成績下，產生出超過2千兆瓦的電力，足以為230多萬戶家庭供電。

在這些發電設備中包括世界上最大的海上風力發電廠Walney Extension，它在9月正式開放，為近60萬戶家庭供電，隨著Walney Extension中項目的啟用，英國創下20千兆瓦陸上和海上風力發電的紀錄，RenewableUK表示，這足以為1400多萬戶家庭提供全年的發電，每年還能減少2500萬噸的碳排放量。

在政府的補助下，許多家庭似乎也想趁還有補助時安裝太陽能板，今年11月英國安裝超過4700組太陽能設備，最多人申請的就是家用尺寸，整體安裝人數創下兩年多來新高。

英國商業、能源暨工業策略部表示：「這種現象可能是因為明年3月，政府電力收購制度（Feed-in Tariff）即將停止。」一旦這項結束就意味著未來家庭在安裝太陽能板時需免費提供多餘的乾淨能源。

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