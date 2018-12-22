　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

拯救了北極熊！再生能源創下單季紀錄　可供1400多萬戶用電

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼風力發電。（示意圖／達志影像）

▲英國在今年7月至9月間，國內有近三分之一的電力來自再生能源。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

全球氣候暖化讓許多國家對於環保能源更加的關注，英國官方目前公布了一份數據，今年7月至9月間，國內有近三分之一的電力來自再生能源，靠著風力渦輪和太陽能板的運用，創下了單季紀錄。

根據The Mail報導，經英國國家電網展覽會證實，國內陸上和海上發電在周二上午11點15分至12點15分之間產生了15千兆瓦的電力，這佔了英國電力所需的34.7%。

與政府公開的數據和起來看，可再生能源的作用是日漸增長的，7月至9月的發電量佔了33.1%，比去年第三季的30%相比成功提升，低碳電力的發電也在三個月內創下56%的新紀錄，比去年同期的54%高。

在再生能源效果增長的影響下，英國國內天然氣的使用比率也比去年略微下降至38.6%，煤炭混合電力也從去年第三季的2.9%下降至2.5%。

▲▼世界上最大的海上風力發電廠Walney Extension。（圖／路透）

▲世界上最大的海上風力發電廠Walney Extension。（圖／路透）

行業機構RenewableUK表示，今年安裝了許多海上風電基礎設施，再創紀錄的成績下，產生出超過2千兆瓦的電力，足以為230多萬戶家庭供電。

在這些發電設備中包括世界上最大的海上風力發電廠Walney Extension，它在9月正式開放，為近60萬戶家庭供電，隨著Walney Extension中項目的啟用，英國創下20千兆瓦陸上和海上風力發電的紀錄，RenewableUK表示，這足以為1400多萬戶家庭提供全年的發電，每年還能減少2500萬噸的碳排放量。

在政府的補助下，許多家庭似乎也想趁還有補助時安裝太陽能板，今年11月英國安裝超過4700組太陽能設備，最多人申請的就是家用尺寸，整體安裝人數創下兩年多來新高。

英國商業、能源暨工業策略部表示：「這種現象可能是因為明年3月，政府電力收購制度（Feed-in Tariff）即將停止。」一旦這項結束就意味著未來家庭在安裝太陽能板時需免費提供多餘的乾淨能源。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
楊冪劉愷威5年婚變爆15次　飛香港見小糯米0互動被抓包

關鍵字：風力發電,再生能源,太陽能,英國,發電廠

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

風力發電「也會氣候暖化」　哈佛研究：10年內衝擊比燃煤更大

砸164億建風力發電廠「利用率僅3.7％」！　日政府擬撤1台

全力支持綠能產業穩定資金需求　櫃買鬆綁外國人發行外債資格

風機轉卻沒發電　台電：風力太小啦

風力、太陽能發電成本下降　打擊川普恢復礦業的希望

美中貿易戰持續延燒　美國風力發電成本更高

非核家園，不該在「口水」裏空轉

工會要求撤換董座戴謙　中油說會持續溝通

童子賢、韓家寅冬至送暖　率國宴名廚年菜南機場辦桌　溫暖600弱勢人心

國際留學、遊學省卡　永豐銀推國際學生證Debit卡

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

林孟辰x施語庭自創《GREEN》　林宥嘉：我今天最喜歡的一首歌

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

許淨淳《碎吧,睡吧》唱哭林宥嘉　徐佳瑩讚：只有妳唱會這麼好聽

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

工會要求撤換董座戴謙　中油說會持續溝通

童子賢、韓家寅冬至送暖　率國宴名廚年菜南機場辦桌　溫暖600弱勢人心

國際留學、遊學省卡　永豐銀推國際學生證Debit卡

下週上班小確幸　下週油價至少降0.8元95只要27元

溫馨　納保官協助弱勢減輕負擔賣房　欠稅額大降

好慘！地表最有錢500人　今年財富共蒸發逾15兆

股匯最後一次獨家開市！台股創近2年新低量、新台幣無量價平

拯救了北極熊！再生能源創下單季紀錄　可供1400多萬戶用電

靠佛祖顯靈中百萬！　刮刮樂連三天刮出大獎　全都位在土城

11月失業率3.7%創18年同月最低　今年以來勞動市場「穩定」

導演臉書滑到他「千句台詞過目不忘」　40min舌戰驚人

大專足聯／5分鐘趕2球逆轉勝台大　高醫大終拿下一場拼保級

變色唇蜜裡面有愛心亮片！閃閃發亮超夢幻

KBS藝能大賞／男男CP得獎！真的親下去了　台下觀眾全看傻

涓豆腐大直ATT店12/23開幕　首創「求婚無敵桌」

日職／廖任磊加強直球品質　目標均速飆破150

運動bra太辣..林俊傑一上台披上！莫文蔚：別的男嘉賓都要我脫

微信大改版　網一片哀嚎：超後悔「答應我千萬別更新」

年終好可怕！大陸上市公司賣波音787、《愚公移山》補虧損

悍將球星與U18之星溫馨吃湯圓　沈鈺傑驚喜遇15歲粉絲

財經熱門新聞

郵局不能領200元了！中獎發票..

日圓變貴沒在怕！善用這2招不管..

大賺千億到賠錢　勞動基金今年恐..

發票中獎　兌換通路全都露

股市大跌不能全怪央行利率決策　..

永不嫌晚！棉花大王中年創業年收..

建商為何不降價 ？ 動畫解析錢..

勞動基金明年投資看好4大亮點產..

日經：鴻海與陸政府合作蓋半導體..

遺產稅贈與稅　課徵方式維持

10年市值翻3倍　他靠3招打造..

蘋果價格跌至與華為同等　賣腎換..

赴日滑雪賞楓荷包變薄了！　日圓..

和碩：補班日放假　耶誕節再放一..

更多熱門

相關新聞

英國無人機之亂！2嫌犯已落網

英國第2繁忙的倫敦蓋威克機場19日起出現「無人機之亂」，超過50架無人機在機場附近出沒，使的機場跑道被迫關閉，大概有800架航班因此取消，影響12萬名遊客的行程，聖誕假期大亂。在停擺32小時之後，總算於21日清晨恢復正常起降，當局已逮捕2人。

醫師手殘失誤　2歲男童終身成太監

王應傑：台灣電力預測太保守

民間業者想投資電廠卻卡關　王應傑痛批官僚體系害死台灣

聖誕節陸客到英國人數　比去年成長4成

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下葬

蔡依林大談肉體慾望：想跟他去房間

這22款App藏有後門　會無限點擊廣告直到手機沒電

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝光

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪高雄初步定案

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

更多

最夯影音

更多

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面