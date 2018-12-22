影／王應傑：台灣電力預測太保守　未來仍有缺電隱憂

記者馮建棨／台北報導

去年815大停電後，台灣供電議題一直是工商界關心，台北市商業會理事長王應傑表示，台灣電力供應長期過於保守，都是基於之前的數值去推估，但未來用電量可能會大幅增加，直批政府沒有遠見，阻擋民間投資。

▲台北市商業會理事長王應傑批評台灣電力預測太保守，會害死台灣。（圖／記者賴文萱攝）



電力供需評估太保守 忽略未來隱性用電成長

王應傑說，當台灣開始逐步淘汰燃油的汽車、機車轉為電動，以及高科技發展更極度倚賴電源供應，現在電源開發計畫都是依照過去的數值來保守推估，這樣無法因應未來用電大幅增加情況，且電源開發計畫曠日費時，現在就應該好好規劃，才能因應未來變化。

當現在政府提出「吸引台商回台投資方案」，卻沒有考慮到工商界最擔心的「缺電問題」，現在民間願意提前布局投資發電廠，卻被能源局打回票，感到不可相信。王應傑說，要蓋一座電廠規劃至少就要3年、建廠也要3年，整體完工到發電就要6年以上，因此要擘劃好的電源供應，現在就要穩紮穩打的進行。

重視減少空污的 天然氣發電才是台灣需要的

近年來民眾開始重視空氣品質，無奈中南部一到冬天天氣就灰濛濛，陸上行人也戴起口罩，就是怕吸進過多的廢氣影響健康。王應傑說，燃油及燃煤發電的方式，由於空氣污染嚴重，未來勢必會逐漸減少，加上之前政府制定非核家園的能源政策配比下，天然氣占比一定會超過50%，且因為天然氣有「潔淨能源」的稱號，空污排放遠低於其他火力來源，這才是未來台灣所需要的。

雖然現在政府大力推動再生能源，其中未來很大一塊就是風力發電，但是風力發電是北歐國家發展出來，台灣的氣候特性跟海洋系統，都還沒有經過仔細的探勘就開始大量規劃建設，「變數相當大」。

王應傑還說，台灣缺少風力發電的供應鏈及相關經驗，台灣並不懂「know how」，這些都還要借助丹麥等北歐國家協助才有辦法，等到台灣學會了，學習曲線拖的太長，未來不確定性太高，且操之技術不在我國手上，「未來很有可能鬧笑話」。

電廠設在台中港 特區遠離民眾影響小

王應傑提到新電廠會選在台中港內，就是因為那是特區，土地是屬於國家的，所有權單純，另外又靠近在台中港的中油天然氣接收站，供氣來源相當近，供氣管線不用拉太長減少不確定風險，另外台電的輸電網也已經存在，基礎設施相當完善，就差電廠進駐施工。

王應傑說，現在台中港已經有四座火力發電廠，未來也都要轉為天然氣發電，現在提早進駐，是協助當地供電無虞且能減少空污排放，相信當地政府會歡迎。

▼台北市商業會理事長王應傑批評台灣電力預測太保守，會害死台灣。（圖／記者蔡玟君攝）