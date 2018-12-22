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影／中油工會要求撤換董座戴謙　發動首次國營事業公投要求下台

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財經中心／綜合報導　

台灣中油董事長戴謙上任一年多，任內中油發生多起工安意外及95問題油隨口答應賠償，遭工會批評不適任，工會甚至發動「不信任公投」，將在明年1月上旬工會會員選舉時，首次出現國營事業的「公投案」，對此中油董座戴謙說，「工會有工會權責，不會擔心也問心無愧」。

▲▼▲▼中油工會發起國營事業首次公投，希望用結果建議政府撤換不適任董座。（圖／記者馮建棨攝）

▲中油工會發起國營事業首次公投，希望用結果建議政府撤換不適任董座。（圖／記者馮建棨攝）

中油工會在10月底就到中油董事會抗議，說問題油賠償只由董事長戴謙一人決策，藐視董事會組成，相關決策過程草率，且退費相關賠償配套拖到實施前一天才決定，基層員工相當不滿。

當時石油第二分會常務理事許宗宏表示，中油承諾問題油「退一送一」，相關決策都是中油董事長戴謙一人決定，工會認為「董事長外行、不尊重董事會」，在立法院委員質詢時輕易承諾退款。

據了解，中油工會早就不滿戴謙，從高齡68歲接任中油董座，到處理95問題油賠償，一再都顯示戴謙不適任，因此工會內部在本月初開會討論，決定在明年1月舉行底會員代表選舉時，舉辦「公投」，希望能反應員工對董座的不滿，希望政府高層能儘早撤換不適任董座。

面對工會來勢洶洶，中油董事長戴謙則說，他認真投入中油，但現在卻落得如此下場，能理解工會有立場，但他問心無愧，也不擔心。

▼中油工會發起國營事業首次公投，希望用結果建議政府撤換不適任董座。（圖／記者馮建棨攝）

▲▼中油工會發起國營事業首次公投，希望用結果建議政府撤換不適任董座。（圖／記者馮建棨攝）

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關鍵字：中油,工會,董事長,戴謙,下台,撤換,不適任

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