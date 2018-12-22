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顏擇雅／貿易戰持續惡化　「兩岸一家親」美國能接受嗎？

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▲柯文哲雙城論壇上重提「兩岸一家親」。（資料照／記者林敬旻攝）

●顏擇雅／雅言出版社發行人。

中國已經關押了三名加拿大人。貿易大戰已不只是貿易大戰，也不限中美二國。目前跡象，中國與整個西方關係還在繼續惡化，依然看不到底部。

也就是說，將來中國權貴要移民西方，困難度會增加。西方國家對中國人的不友善程度只會每況愈下。可以想見，不久將來，好萊塢英雄片的大壞蛋都會變成中國人。

影響層面擴大

目前台灣沒什麼好高興的。因為如果2020大選結果，台灣釋放的訊息是親中，西方就會把台灣人看成中國人。然後，本來要給台積電的訂單就會移去三星。台灣學生要申請歐美名校也會變難。這對習慣送兒女出國念書的富豪階層影響最大。

我並不是主張2020大家不可票投柯P或國民黨。但我的確認為，柯或國民黨應該及早思考，要如何不讓投給你們的票被美國解讀成投給親中。美國不可能不介意「兩岸一家親」這種政治用語。馬英九時期美國確定是接受「九二共識」的。但如今是否繼續接受已很難講。至於馬英九最近那句「國家統一本來就是目標」絕對不是美國可以接受。別做夢了，不可能。

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