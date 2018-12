加拿大抗議「中國任意拘留2公民」！官方首發聲明籲放人　美英歐聲援

▲ 加拿大外交部長方慧蘭。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)以及另名加拿大公民史派佛(Michael Spavor)至今仍被中國拘留。外交部長方慧蘭(Chrystia Freeland)21日下午發出迄今最為強硬外交官方聲明,指控北京政府任意拘留2名加拿大人,呼籲將他們立即釋放。

加媒CBC報導,總理杜魯道(Justin Trudeau)21日與高層官員針對2人的拘留事件、華為財務長孟晚舟被捕等案件進行會議後,政府才對外發出聲明。此外,方慧蘭除了和英國、歐洲盟友通話之外,也與中國駐加拿大大使聯繫,要求對方放人。

The Canadian government is deeply concerned by the arbitrary detention of two Canadians in China. Read my statement: https://t.co/4Mxk6t89cc