加拿大抗議「中國任意拘留2公民」！官方首發聲明籲放人　美英歐聲援

▲ 加拿大外交部長方慧蘭。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及另名加拿大公民史派佛（Michael Spavor）至今仍被中國拘留。外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）21日下午發出迄今最為強硬外交官方聲明，指控北京政府任意拘留2名加拿大人，呼籲將他們立即釋放。

加媒CBC報導，總理杜魯道（Justin Trudeau）21日與高層官員針對2人的拘留事件、華為財務長孟晚舟被捕等案件進行會議後，政府才對外發出聲明。此外，方慧蘭除了和英國、歐洲盟友通話之外，也與中國駐加拿大大使聯繫，要求對方放人。

The Canadian government is deeply concerned by the arbitrary detention of two Canadians in China. Read my statement: https://t.co/4Mxk6t89cc — Chrystia Freeland (@cafreeland) December 21, 2018

「我們對於本月稍早中國當局任意拘留2名加拿大人事件深感關切，呼籲立刻將2人釋放」，方慧蘭提到，「我們深信，法治並不是一種選擇：它是民主的基石。加拿大不會妥協，也不會將也不會將法治和正當程序政治化。」

在方慧蘭發布聲明後，美國、英國、歐盟全都支持。美國國務院表示，加拿大履行美加之間的引渡條約，是遵守國際法律承諾，而英國外交大臣亨特（Jeremy Hunt）則提到，「英國與加拿大都致力於法治，這是所有自由社會的根本。我們對中國拘留2名加拿大公民有政治動機的說法深感關切，呼籲以公平、公正且透明的方式對待他們。」