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房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

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財經中心／綜合報導

買房是許多人一輩子的夢想，但房價近年仍居高不下，造成許多人買房困難，YouTube頻道「行動媒體Action Front」就製作了一系列關於居住正義的動畫，帶領民眾了解高房價的複雜問題

YouTube頻道「行動媒體Action Front」為了解釋高房價的問題，它創了一個虛擬高級俱樂部來解釋，只有地主、建商、大買家等幾種人能夠進入這個俱樂部，這俱樂部裡有個心照不宣的遊戲，不管是買土地或是買房子，都要加點價格曾能賣給下一個買家，這樣一直互相賣來賣去，大家都能賺到更多錢，商品價格也會愈來愈高

當交易成功的時候，往往能賺到超出正常人好幾年年薪的錢，也因此許多人都想進去俱樂部，這些人往往平時都只能在俱樂部外觀看，存了好久的錢才能進去玩個1、2次，房價也因此愈來愈高，但一般的市井小民卻只能一邊辛苦工作，一邊看著房價愈來愈高。

YouTube頻道「行動媒體Action Front」也提到，這樣的高級俱樂部並非憑出現，背後是有銀行和政府這兩大魔術師在操盤，他們的存在是為了創造更多屬於他們的財富。

▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高房價是許多人買房子的障礙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

先來講講銀行，銀行跟所有公司一樣，最重要的任務就是賺錢，銀行賺錢的方式，一個是透過販售金融商品來賺錢，另一個則是借錢賺利息。銀行可以借錢給各式各樣的人，其中土地和房子的收款風險相對較低，因此銀行最愛這類的生意。

建商為了要購買土地來蓋房子，除了利用手上有的資金外，在向銀行借土地貸款湊足買地資金，這樣一大筆大筆錢，建商不用一次還完，可以分批還。再購入土地後，建商還可再向銀行借建築貸款，付款給蓋房子的營造商，最後等房子蓋好，建商再將房子出售，再將本金還給銀行。

而再銀行的幫助下，建商可以同時進行非常多建案，賣掉就能賺很多錢，營造商有錢拿，銀行可以賺到錢，想買房子的人有更多的房子可以選擇。這樣看起來非常好，錢不但愈來愈多，想賺錢的有錢賺，想買房子的也有房子可以買，銀行宛如大家的英雄，但看似完美，卻有恐怖的漏洞

若建商還給銀行的錢並非賣房子賺來的錢，而是另一個建案所借的錢，當市場發生波動時，不管是建商每期必須還的錢變多，或是收的錢變少，就可能會出現還不出錢的窘境，銀行也因此不願意再給更多錢，這樣可能會導致蓋到一半的房子因此停工，營造商領不到錢，花錢買房的人不但沒房住，錢還拿不回來。

俱樂部這樣的運作手法，若是成功，大家都有錢賺，但若是失敗的話，率先聽聞風聲的人，就會先落跑，其他還待在俱樂部的人就只能承受損失

再來談談政府的角色，建商若想購買土地，除了可以向私人購買外，身為最大土地賣家的政府也是一種，同時也是土地的鑑價師，可以決定這塊土地的使用規定，只能種田的地與能蓋房子的地，價錢就天差地遠。但政府也能更改認證，例如工業用地能變成住商混合地，土地價錢也因此一下從石頭價變成黃金價。政府還可將土地重新劃分，再出售給建商，甚至將原有的土地，重新組成一塊給建商。

在銀行和政府兩大魔術師的戲法操作下，錢看似愈來愈多，房價也愈來愈高，但在不透明的帷幕下，其他想擠進俱樂部裡的人，以為自己在追求財富，但掌握不到資訊的他們，最終也只是追到一場空。

▼在不透明的帷幕下，其他想擠進俱樂部裡的人，以為自己在追求財富，但掌握不到資訊的他們，最終也只是追到一場空。（圖／pixabay）

▲▼懊惱。（圖／pixabay）

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關鍵字：房價,建商,居住正義,政府,銀行,建商,地主,買家,民眾

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