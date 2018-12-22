【回應法官協會】法轉司：審判獨立無限上綱　無法建立司法公信

▲司法院。（圖／記者林裕豐攝）

（編按：中華民國法官協會日前發出一篇 聲明 ，指控監察權之行使不應侵犯審判獨立，不過同樣身為司法一員的部份法官，卻有不同的見解和看法。）

● 作者／法官翻轉司法群策會。



台灣不少法官、檢察官遇到外界對司法的批判，動輒祭起「審判獨立」的旗幟。沒錯，審判獨立確實是憲法明文保障的；只是，審判獨立不是目的，而是為了達到更高目的與價值的手段。當為了確保那更高的目的與價值時，才把手段的審判獨立當成目的。

因此，當審判獨立背後的那個價值被侵犯了，審判獨立就是濫用、就要讓步。而這個最高價值，就是民主法治國家的誡命─人權保障。

司法是為人民而存在的，當承審法官有違法濫權時，我國既然採行五權分立制，監察院作為準司法權一環，依憲法賦予的權限，具有監督制衡司法權的作用（它是外部的監督制衡力量，而不是法官們的職務監督權人）。因此，案件無論確定與否，監察權在必要時，自得啟動。

監察權與司法權的糾葛

幾十年來， 監察權與司法權互動屢生齟齬，最後雙方協調而形成的憲政運作慣例，即明定在監察法施行細則第27條：「調查案件被調查人之同一行為在刑事偵查或審判中者，不停止調查。但其行政責任應以犯罪成立與否為斷而認為有必要者得停止調查。偵查或審判中案件承辦人員，與該承辦案件有關事項，在承辦期間，應盡量避免實施調查。但如認為承辦人員有貪污瀆職或侵犯人權情節重大，需要即加調查者，仍得斟酌情形，實施調查。」

由此可知，案子未確定時，如果監委釋明有調查法官影響人民權益的作為義務時，不是不能查。例如，法官貪污瀆職或侵犯人權情節重大（如濫權羈押、案子擺爛多年不進行，讓當事人權益嚴重受損），如何不能查呢？尤其「各界對司法是否獨立公正運作疑慮甚多，為維持司法不受干擾，並為督察司法之怠惰或偏頗，應無限制監察權介入，以監督司法之依法運作」。（李復甸觀點：監察權與司法權的糾葛）

▲監察院外觀。（圖／記者林健華攝）

案子進行中，如果有行政監督權存在的空間，監察權在那個範圍內，就應該有空間。只是如何操作，不會被濫權，致不當影響到法官審判核心，這是必須仔細拿捏的。監察院應該善盡機關忠誠義務，以確保審判獨立。這些說明告訴我們，不是法官都不能監督，一監督就影響審判核心。

至於這次法官協會發新聞稿所提的案件，是關於確定判決應該接受公評的命題，這涉及公評的主體是否應該有所限制？例如：作為重要政治部門的總統可否對確定判決發言指摘？又或者，立法院可否通過決議，譴責確定判決不當？基於司法部門的脆弱性，且難以與政治部門抗衡的特性，這些是應該避免的。

只是，監察院不是政治部門，而是準司法機關，其性質與檢察機關監督法院裁判權力行使的功能是類似的。司法部門是比較有能力抗衡這些無法影響法院人事、預算的機關。因此，由監察院以制度性權力，來檢核法院裁判權行使的最終結果妥適性，被認為是防止冤錯誤判的有益手段，應該是要被容許的，而許多的實證也驗證了它的成效。

法官不語是真理？

我們當然知道司法獨立的脆弱性應該予以呵護，許多民主法治國家的司法也都面臨類似的問題。法官協會每年派員參與的國際法官協會很重視此一議題，認為司法機關或法官遇到外界對司法的批評或指摘時，都應該及時地回應、澄清。

前陣子，美國川普總統因為法院判決否定他推行的政策，以政治語言恣意對法院體系抨擊，聯邦最高法院首席大法官確實也做了必要的反擊，這是為了保護司法獨立及權力分立（川普批司法不中立 美首席大法官反擊 ）。避免政治性批評，造成司法公信力的傷害，在台灣也應作如是觀。而過去法官協會面臨政治部門對台灣司法、個案審判的惡意批評時，雖然未必能採取持續、齊一標準的作為，卻也不時選擇性地作出回應，適時地為法官們發聲。

只是，這與監察機構制度性地建請再審、非常上訴，不能等同視之。因為監察委員依照它的法定權限，如果調閱相關卷證資料研究後，認為法官違法濫權，大可移送懲戒；調卷研究後只是寫調查報告，就像是學術研究，這意味監委某種程度也是對司法權行使的尊重，怎可反而推論出監察委員沒有調查權限？侵害審判獨立？

我們身為法官的一員，深知台灣司法的審判獨立得來不易，但我們也深知審判獨立是為追求人權保障、更高品質的裁判。面對政治人物、輿論媒體不盡合理的批評，司法人員都應挺身而出，適時的回應說明；面對監察委員制度性的監督制衡，則應予以尊重。也因此，我們不得不對這次法官協會所發的新聞稿，提出本粉絲頁的一些不同想法，以正視聽。

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