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說穿了，我們其實也沒那麼討厭銀行──誰才是Fintech新創革命的主要玩家？

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▲如今Fintech的定義越來越廣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

●立馬度，MP／《經理人月刊》百大經理人獲獎者，台灣十大國際品牌物聯網公司協理。Kathy Chang／《Girls in Tech Taiwan》「40 Under 40 Women in Tech」獲獎者，曾任職於東南亞電商的新加坡總部，目前在歐洲做數位金融。

我們其實也不討厭銀行。

如今Fintech的定義這麼廣，有這麼多類型，雖說，Fintech就是運用科技手段使得金融服務變得更有效率，但它充其量就只是個「工具」。怎樣類型的Fintech能有機會有朝一日取代銀行？

先說近幾年常聽到的LINE Pay、Apple Pay、Android Pay、台灣Pay等，名稱看起來都是「XXX Pay」，但本質上卻有相當大的差異。以Apple Pay而言，它們其實是藉由科技，讓銀行（信用卡）的付款變得更便利。與其說是銀行的競爭對手，不如說是一個銀行衡量決定要不要加入的新支付通路、讓發行的信用卡有更多被使用的機會。而Apple的最主要目的，也是提供手機使用者的更好的用戶體驗，以賣更多的手機。LINE Pay並沒有手機可以賣，所以想當然爾，經營的目的必然跟Apply Pay有本質上的差異。

但這篇文章的重點不在探討這些Pay的差異，本文想要討論的是，若往後看五到十年，什麼是Fintech能夠翻轉數位金融的最關鍵營運核心？

數位金融革命的主要玩家，其實是「能夠吸引錢Parking的那些Fintech」。

什麼是Parking？

銀行成立的最初，最簡單的吸引錢Parking的方式，就是提供存款、支付利息，吸引客戶把錢parking在銀行。

而隨著「環境」與「科技」的夾擊，產生不同的需求，而各式各樣的Fintech順勢而起，供給各式各樣讓錢Parking的理由：

▲各家的Parking。（圖／作者立馬度提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

世界前10大Fintech獨角獸，服務內容不出以上這些範籌。

他們最大的共同特質就是：有大量的金錢願意Parking。

或許大家不覺得自己的錢在「Parking」，覺得只是自己的錢被Fintech「經手」的概念，去去就走。

但對這些Fintech來說，使用者這些因為他們的服務而進進出出的錢，形成一個不斷成長的「動態平衡」──除了滋生的利息歸這些Finteh所有之外，經手過就能套利，不論是在手續費、匯兌上，都有獲利的空間。

Parking的下一步：讓錢停留更久、創造更多使用情境給你、從中再繼續獲利

當Fintech的服務類型是吸引錢的Parking為主要目標之後，Fintech也會思考如何讓錢「停留得更久」。

因為當錢停留更久，就能創造更多使用情境，再繼續獲利，形成正循環。

但取得初步成功Fintech，該如何採取行動以延伸Parking帶來的獲利呢？

答案是，當起「類銀行」。

最直接的方式就是申請銀行執照，提供一些銀行才能從事的服務。例如歐洲金融獨角獸Revolut，是個「Global Money APP」，由外幣匯兌服務起家，目前已有3百萬用戶。Revolut目前正等待銀行執照核可，準備擴展服務，提供使用者在APP中申請小額信貸與投資交易。

但是由於申請銀行執照耗時費力，資本及法規要求高，因此許多Fintech退而求其次，選擇繼續只用門檻較低的E-money執照，但藉由Partnership的方式，擴展服務的內容。例如TransferWise選擇與有執照的德國Wirecard合作，發行萬事達無國界金融卡。

更深入一點的說，因為E-money執照，如今你經由TransferWise匯入英國的錢，已經可以停留在TransferWise的帳戶中，不用非得在傳統銀行如Barclays、Lloyds等特別開戶了。

加上有金融卡可以做日常生活的支付，所以就算TransferWise的帳戶不支付利息，也不受存款保險的保障，但對許多短期工作者或學生來說， TransferWise已經可以是他們的「銀行」了。

除此之外，Fintech業者還有其他可以讓錢Parking的理由嗎？

總地來說，我們可能會覺得，能夠讓錢Parking的理由，Fintech應該都想過、也在做了。甚至電商也看到讓錢Parking的好處，開始提供各式電子錢包的服務。

但就當我們覺得已經沒有更好的理由讓錢Parking時，因為「環境」與「技術」的夾擊，新的Parking模式其實不斷產生，好的理由不斷生成，讓消費者有理由把錢從銀行轉出去。

例如最初因為保加利亞與德國存在高達4%利息差，而做出MVP（minimum viable product），讓德國人可以輕鬆存款至保加利亞的Raisin，如今已是歐洲最大的「跨國存款平台」，經手的存款金額超過60億歐元。目前也成為某些負利率歐洲國家退休人民，想做一些低風險投資（至少是正利率吧）把錢parking的平台。

或是PENTA──專注只服務「中小企業（SME）」與「新創公司（Startup）」的「利基型數位銀行」──雖然說是銀行，竟也不急著做最賺錢的貸款業務，反而一切以客戶需求為主，把Feature Roadmap公開放在Trello上讓使用者投票，表達他們最想要的銀行功能。同時也解決新創客戶事業剛起頭、沒CFO、沒時間與人力跟傳統銀行慢慢紙本傳情的這些痛點。

環境與技術不斷更迭，只要Fintech針對的角色跟使用的情境限定能夠明確：「我針對的使用者是誰 」，「在什麼情境底下」 ，能夠「讓他們把錢放在我這邊做Parking」──數位金融的世界持續都還有新興玩家加入的空間。

對新興Fintech來說，有時候限定的範疇太小，要做的事情太過「Niche」，動態平衡長不大，容易馬上遇到瓶頸。

而對銀行來說，現在有著最齊全的服務項目，但若每項都在使用者體驗上差Fintech一些，就可能逐漸失去一些讓錢Parking的理由。

最極端的情況，是未來的投資、支付、轉帳、匯兌這些有獲利空間的服務，都出現比銀行更好的選擇，於是銀行淪為所謂的「Lazy money」停留的地方。

在未來，所謂的「銀行」，比的不是服務項目的齊全。

在未來，只要錢願意Parking的地方，就是銀行。

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