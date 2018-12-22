天外飛來流彈！男子在家開趴到一半...遭「神秘子彈」擊斃

▲開趴開到一半，突然被死神殺得措手不及。

實習記者鄭佩玟／綜合報導

這不是B級片劇情，死神降臨的時候，誰也逃不掉！美國邁阿密日前發生一起離譜事件，40歲的古巴裔男子阿古雷斯（Yemil Arguelles）在家開轟趴，正當與家人好友開心吃飯時，豈料天外飛來流彈，當場被擊中斃命，家人全都難過得無法置信。

據《每日郵報》報導，事發當下40歲的阿古雷斯周遭環繞著親朋好友，為即將到來的聖誕節慶祝，眾人隨著大聲的音樂隨興搖擺，不知道悲劇正悄然到來。就在阿古雷斯與親戚比手畫腳的聊天時，他忽然從椅子上站起，接著雙手摀著胸口蹲在地上，這時家人們都還以為他在惡作劇，並未多加以留意。

看阿古雷斯都沒有起身的意思，家人們才驚覺不對勁，趕忙上前查看，試圖把他扶上椅子，以為單純是心臟病發，卻發現事態相當嚴重，趕緊送醫急救。

▼阿古雷斯原本和親戚聊天，卻突然從椅子上起來，並蹲了下去，用手摀著胸口，原來是中了流彈。（圖／翻攝自YouTube）

阿古雷斯被送往肯德爾區醫院，經醫生檢查後，被判定死亡。警方式後展開調查，接受媒體訪時表示，很可能是附近有人在清槍時，不小心打出子彈，而流彈不偏不倚的直接命中阿古雷斯。

可憐的阿古雷斯就這樣意外身亡，留下妻子與兩位年幼的孩子。事實上，這並非流彈第一次攻擊該社區，一名叫柯巴斯（Leonel Cobas）就表示，這3、4年來房子就經常被神秘的流彈打到，「這真的很令人害怕，我盡量不在晚上外出，因為不知道什麼時候會被打中。」