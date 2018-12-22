西班牙內閣會議改加泰隆尼亞開　獨派封路...遭警棍毆打釀51傷

▲加獨人士在在巴塞隆納抗議。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

西班牙政府在當地時間召開每周例行性的內閣會議，但21日時卻將地點選在加泰隆尼亞首府巴塞隆納，時點點也是加獨投票失敗一周年，被加獨人士視為挑釁，在場外和整個市區進行大規模抗議，與警方發生激烈肢體衝突，最後共有51人受傷，30人是警察。



每周的內閣會議通常都是在首都馬德里召開，不過西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)卻決定將21日將會議改到巴塞隆納，這一日正好是加泰隆尼亞政府獨立投票失敗、議會被迫改選的一周年，原本是想要藉此緩和中央與加泰隆尼亞的關係，但這樣的舉動被獨派人士視為是挑釁，引起大規模的抗議。

21日早上，掰賽隆納市區內許多道路都封閉，在整個加泰隆尼亞地區則有20多條道路都被激進獨派團體「保衛共和國委員會」(CDRs)佔領，試圖封鎖加泰隆尼亞的聯外道路，他們在推特上表示「12越21日，我們不接受統治」。有抗議者們在道路上手牽著手，用肉身阻擋，或是拿著輪胎擋住道路，當局出動鎮暴警察來驅趕。

▲示威者與警方發生激烈衝突。（圖／路透社）

法新社報導，有記者看到鎮暴警察以警棍毆打大約200名示威者，而示威者則是拿石塊、金屬丟向員警，企圖要衝破警方的封鎖，希望到會議召開場所外抗議。即便加獨派的領袖們不斷呼籲要以和平的方式抗爭，在21日的行動中，仍有51人受傷，其中30人是警察。

加泰隆尼亞警方表示，示威者中有一人因為攜帶爆炸裝置材料而被逮捕。21日晚間，大約有上萬人聚集在巴塞隆納市中心，以靜坐的方式表達抗議，並喊著「推翻政權」等口號。

總理桑傑士則在推特上提到，內閣會議選在巴塞隆納是為了展示，政府會為所有西翻牙人民服務，「我們制訂政策，並試圖對話，來回答所有西班牙和加泰隆尼亞人民的需求」。桑傑士和加泰隆尼亞自治區新任主席托拉(Quim Torra)也在20日晚間舉行會談，雙方已經承諾會進行「有效對話」，共同嘗試解決加泰隆尼亞地位的問題。

▼當晚有上萬人聚集抗議。（圖／路透社）