影／50年後重逢小學同學燃愛苗！6旬情侶不堪婚外情壓力開房殉情

國際中心／綜合外電報導

香港20日驚傳有一對6旬情侶檔在飯店內服安眠藥自殺，兩人被發現時，男子已經沒有生命跡象，而女性則是在送院治療後恢復意識，但情緒不穩。據悉，兩人就讀同小學，3年前在同學介紹下重逢，隨即在已婚的狀態下點燃愛火，迅速發展成婚外情，但近日被雙方家人發現「不正當關係」，疑似不堪壓力才會決定輕生。

根據《東網》報導，62歲的朱男與59歲的張女19日入住某知名酒店，由於兩人在20日早上遲遲未退房，於是酒店工作人員進門查看，怎知就發現朱男與張女同時倒臥在地，連忙報警處理。據悉，張女的家人在19日就已經將她通報失蹤人口。警方到場後發現，朱男早已沒有呼吸心跳，明顯死亡，而張女則是意識不清，送院治療後雖恢復意識但情緒不穩。

▲張女事發前將臉書頭像換成與朱姓死者的親密合照。（圖／翻攝自張女臉書，下同）

警方在房間內發現一盒50顆裝的安眠藥空盒、數瓶空酒瓶以及疑似為威士忌混安眠藥的棕色不明液體，另外，廁所與抽屜分別發現漂白水與未拆封的牛肉刀。張女在現場留下的兩封遺書中清楚交代死後安排與財產分配，更透露自己早已生無可戀。警方表示，現場並無打鬥痕跡，男性死者身上也無明顯外傷，警方將以自殺方向進行調查，但尚不排出其他可能。

事實上，張女與家人失去聯繫後，曾於19日在臉書上表達死意。她寫道，「六十歲無憾，有你陪我走。」並將頭像換成與朱姓死者的合照，當晚也沒有返家。據悉，朱男與妻子育有一男一女，目前也是兩名孫女的祖父，而張女同樣已婚。

朱姓死者與張女就讀同小學，3年前在其他小學同學的介紹下時隔50年重逢，瞬間天雷勾動地火展開不倫戀，此後張女還在朱男的公司內工作，並在4、5個月前離職。疑似是因為婚外情被家人發現，不堪外界壓力，才會選擇攜手共赴黃泉。

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