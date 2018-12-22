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北韓拒單方面棄核　蓬佩奧仍樂觀：期待川金二會新年後不久登場

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▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與北韓領導人金正恩會談和午宴。（圖／路透社）

▲ 蓬佩奧（Mike Pompeo）出訪北韓，與金正恩會談和午宴。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓日前透過官媒聲明，除非美國先撤除核武威脅，否則不可能單方面放棄核武，更要求解除制裁以展現誠意。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨後仍表示，期待總統川普和北韓領導人金正恩的第二次高峰會談在新年後不久登場。

金正恩與川普6月於新加坡舉行歷史性的高峰會談，會後公布一個籠統的目標，即實現朝鮮半島的「完全無核化」，但並未提及具體的時間點和方式，雙方針對無核化與解除經濟制裁的談判近來更陷入僵局。

《朝中社》在20日的聲明中重申，將持續發展核武，直到美國撤除駐守日本和南韓的軍隊及核武為止，同時指責華府對雙方在新加坡達成的協議有錯誤認知，「美國必須認清朝鮮半島無核化真正的定義，尤其需要學習正確的地理知識。」文中指出，「朝鮮半島包括我們共和國的領土和美國佈署軍力及核武的地區（南韓）；朝鮮半島無核化則意味著消滅所有核武威脅的來源，不僅是南與北，還有朝鮮半島周圍的地區。」

蓬佩奧於當地時間20日接受KNSS Radio電話訪問，被問及美國及北韓近況時則指出，他至今已經到訪平壤3至4次，未來也會繼續與彼此會面。他也表示，「期待在新年的第一天到來後不久，川普總統和金委員長能夠會晤，一起在北韓核武及縮減美國施加的威脅等方面取得進展。」

他說道，「接下來的公開目標就是金委員長和川普總統舉行高峰會談，且他們過去都表示希望進行峰會。我們仍在努力執行金委員長履行無核化的承諾，認為非常有希望取得有意義的進展。」當記者提問，「北韓問題是否較1年前好轉？」蓬佩奧回應，「當然是。沒有試射飛彈和核試驗，現在的狀況好太多了。」

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關鍵字：蓬佩奧,川普,金正恩,川金會,川金二會,北美要聞,日韓要聞

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