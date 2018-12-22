美政府確定部分關門！築牆經費僵局　40年首見「一年關門3次」

▲ CNN報導，這是美國政府40年以來首見一年內關門3次的情況。圖為國會山莊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）主張的美墨邊境牆經費僵局至今未解，距離政府關門大限只剩下幾個小時。但根據美國傳來的消息，參議院當地21日晚間在沒有通過草案的情況下休會，預計於當地22日中午（台灣時間23日零時1分）復會，但也確定聯邦政府部分部門會在當地22日零時1分（台灣時間22日13時1分）暫時關門。

綜合美聯社、CNN報導，參議院投票程序從21日中午12時30分就開始，票數相當接近，包括美國副總統潘斯（Mike Pence）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）及其他白宮官員下午紛紛現身國會山莊，就是為了避免政府關門的情況發生，程序性投票長達數小時。

雖然參議院先前通過支出法案，但川普要求國會提撥50億美元（約新台幣1534億元）築牆經費遭到民主黨人強烈反對，導致眾議院通過的版本不同，參議院必須重新表決，但最終未能即時通過法案。眾議院於晚間7時休會，參議院則在8點休會。

目前仍無法確定政府關門的時間會持續多久，政府約25%的資金將在午夜到期，包括國土安全部、運輸部、內政部、農業部、國務院、司法部等9個部會以及數十個機構都將受到影響。