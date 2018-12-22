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2歲童患隱睪！醫生「開錯顆」釀終身不孕　母怒控：兒子被閹割

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手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲ 外科醫生離譜疏失導致2歲男童不孕。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

英國一名小男孩才剛學會獨立走路，就在日前被宣告此生將無法生育。因為他到一家醫院接受隱睪症手術，沒想到外科醫生卻在沒有問題的另一顆睪丸上動刀，讓他從此喪失生育能力。

《獨立報》21日報導，這名2歲男童本周稍早被送往布里斯托皇家兒童醫院（Bristol Royal Hospital for Children），以矯正他的其中一個未降睪丸。但他的父親告訴BBC，醫生在手術中失手「閹割」了他心愛的兒子；為保護年幼的孩子，他並未透露姓名。該醫院的NHS基金會則對此表示歉意，已經展開調查。

男童父親說明，在一次例行檢查中發現兒子的隱睪症，17日便帶他前往醫院接受僅需30分鐘的手術，也被院方告知，這是「風險最小的手術」。他說道，「我們一直在等待。2個半小時後，醫院經理、醫生和顧問都來了，於是我知道有什麼事情不太對勁。」

他和妻子被帶進辦公室後，得知這場手術出了差錯，宣告失敗。因為外科醫生誤將攝影機「插入錯誤的一側」，如今他們兒子原先健康的睪丸永遠無法正常運作。

男童母親表示，「我非常難過。這原先該是一場簡單的手術，卻變成一場可怕的災難。他們毀了一切，毀了我的兒子、閹割了他。現在我兒子未來的生活發生了巨大的變化。他們傷透我的心，基本上也毀了我兒子的未來。我找不到任何詞彙來表達我的感受，就算想哭也哭不出來。我只希望奇蹟出現，這就是我們希望的。」

該院醫療中心負責人歐菲爾德（William Oldfield）則發表聲明指出，「我代表基金會，對這起嚴重的事件深感抱歉，並表示最誠摯的歉意。我們的醫護人員一意識到發生什麼事，便立刻與家屬會面，表示歉意，也解釋事發經過。我們非常重視患者的安全和臨床護理標準，已經開始徹查此案，也將積極與病患家屬合作。」

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