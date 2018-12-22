日圓變貴沒在怕！善用這2招不管你要泡湯、滑雪都划算



▲日本GALA湯澤滑雪場。（圖／遠航提供）

記者劉姵呈／綜合報導

台灣銀行日圓現金牌告匯率近日連續破0.27價位，最高突破0.28字頭，日圓變貴，讓準備去日本玩的哈日族緊張了！理財專家表示，日圓兌新台幣來到2個月來新高，但仍較2016年中最高的0.3字頭便宜，不論是過年去滑雪、泡湯或是年後要去賞櫻，建議不妨善用這2招雙管齊下，花錢不用再斤斤計較！

受到美國聯準會Fed升息以及政府關門的影響，市場信心下滑，美股大跌，在避險情緒增溫下，帶動日圓匯價持續走揚。根據台銀最新牌告價格顯示，日圓現金匯價開盤突破0.28字頭，已創下2個月來新高，意即新台幣1塊錢僅能換到3.56日圓。匯銀人士舉例，以日本知名拉麵一蘭而言，一碗拉麵售價為890日圓，折算成新台幣，一碗就從年初的最低231元漲到快250元，足足貴了19元。

因匯率無法得知絕對低點，理財專家表示，善用「分批買進攤平成本」與「雙幣卡刷卡」雙管齊下，等於可以用平時累積的「低成本優惠日圓」付卡費，其實比不小心換匯還可能換在最高點還來的更划算！

以2016年來說當時最貴新台幣0.3236元只能兌換1日圓，與現在的0.28字頭相比，還算是相對低點，因此，計畫赴日旅遊的人怕貴，第一招先採取「分批買進」的策略，平均分攤購買匯率的成本。假設準備10萬日圓去日本花，以目前0.28價位，可以先買進1萬至2萬日圓，後續如果日圓在平均線之下，可以再買進。

而分批買進日圓後，接著第二招，可到銀行開立外幣帳戶，到日本旅遊，務必搭配「日圓雙幣卡」在當地刷卡，雙幣卡好處在於在日本刷卡後，回到台灣後銀行會以日圓進行請款，且重點是，刷卡花費的都是用平時在分批換匯所換到的優惠日圓！

目前有推出日圓雙幣卡的銀行包括玉山、台新、中信、兆豐、一銀與國泰世華等八家，大部分都提供國外消費1.6%~2.5%現金回饋，有的國外消費免交易手續費。

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