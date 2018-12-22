北韓綁架南韓牧師「拷打至死」被判賠102億　退回美法院判決書

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓牧師金東植（音譯）2001年無辜遭強綁至北韓，在獄中死亡，引起國際社會關注。他的家屬因此對平壤當局提告，終獲勝訴。但《美國之音（VOA）》日前證實，美國聯邦法院送至平壤當局的判決書已經被退回。

VOA於22日指出，金東植的家屬2009年在美國華府聯邦法院對北韓政權提起民事訴訟，2013年一審敗訴，2015年二審時獲勝訴，北韓需賠償3.3億美元（約新台幣102億元）。

在原告律師的要求之下，法院2016年將最終判決書送至北韓外務省（外交部）、北韓常駐聯合國代表部、英國倫敦及中國北京的北韓大使館，卻遭到退回。

《韓聯社》報導，金東植遭綁以前，於中國吉林省延吉市傳教，一面幫助脫北者，2000年卻在北韓情報員和中國朝鮮族聯手之下被綁，在平壤遭到嚴刑拷問，隔天不幸身亡。

VOA說明，金東植案與目前仍滯留在聯邦法院的美國男大生瓦姆比爾（Otto Warmbier）案非常相似，就算判決書出爐，也很可能一樣遭到平壤當局退回。

瓦姆比爾於2015年赴北韓旅遊，卻被指控蓄意拆下飯店的政宣標語，遭判15年勞改，監禁長達17個月，於2017年6月返美不久後離世。他的父母隨後對平壤當局提告，求償約11億美金（約新台幣338億元）。