台美利差擴大　壽險業獲利的最大包袱

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台美利差擴大恐會損及壽險業的獲利，中華信評表示，壽險業的外匯避險成本可能將維持高水準，甚至是進一步增加，將成為壽險公司獲利的包袱。

美國聯準會(FED)升息一碼、台灣的利率維持不動，台美利差擴大。中華信評表示，外匯波動情是與持續升高的避險成本可能會在未來幾季中壽險業的最大風險，台灣的壽險公司外匯曝險程度偏高，甚至有些公司2/3的投資部位都在海外，主要是以美元計價。雖然美元升值且美國還在升息當中，但是因為美國與台灣的利差幅度持續擴大，使得壽險公司的避險成本增加，將會抵銷美元升值、台幣貶值的利益，造成壽險公司今年獲利上的衝擊，不僅如此，未來幾季還有可能進一步增加，將會是台灣壽險公司最沉重的負擔。

銀行方面，中華信評認為，美中貿易戰的局勢可能會對台灣的出口和經濟蒙上陰影，對於科技業的會造成傷害，但銀行業的影響就成了間接性的，事實上，到目前為止尚未看到銀行業的資產品質因為美中貿易戰而有所惡化，但值得觀持的是，銀行業者對貿易戰及經濟成長率可能減緩相關情況有所擔憂，而且風險評估也有升高，如果貿易戰持續延長可能會影響到企業借款人的營運績效，這時銀行也可能會受到拖累。

中華信評觀察，銀行業者在低利的環境之中，雖然投資風險偏好偏保守，但卻可以接受風險較高的資產；以及台灣的銀行業也集中對優質企業往來，所以可以維持良好的資產品質，美中貿易戰短時間內，暫時不會傷及銀行表現。