趁好友回家偷記大門密碼　變態男預謀闖入「性侵他媽」再搶錢

▲ 無辜婦女遭到兒子的好友性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓一名婦女辛苦撫養兒子長大，不僅對親生兒子愛護有加，也把兒子的好朋友當成自己的孩子看待，沒想到對方竟仗著與她兒子的好交情，取得她家大門的密碼，趁她一個人在家時闖入，性侵害得逞，再搶走錢財後逃逸，後遭警方逮捕。

仁川彌鄒忽警察署21日宣布，日前逮捕一名涉嫌違反性暴力相關法律的27歲男子，已經聲請羈押。該男於19日下午4時左右闖入彌鄒忽區一棟公寓，持刀威脅好友的母親，強迫她與自己發生性關係以後，搶走屋內多達600萬韓元（約新台幣16萬元）的現金。

綜合韓媒報導，嫌犯透過同校友人輾轉認識受害者的兒子，事先打好交情，犯案前便曾到訪對方家中3至4次，趁機得知大門密碼後於19日成功闖入。受害者於當天下午5時30分左右報警，嫌犯則於隔天下午遭警方逮捕，目前正接受調查。

受害者兒子的友人22日出面澄清，不論是受害者或受害者的兒子，都不曾將大門密碼告訴嫌犯；是嫌犯前幾次到訪時偷看到密碼，也注意到受害者不常刷卡、多使用現金，還背下她固定出門運動的時間等等，可見早就預謀犯案。

這名友人提到，嫌犯得知受害者報警後，竟還傳簡訊給對方表示，「要報警幹麼不早說？我也好去自首嘛。」而受害者因承受龐大的身心靈創傷，目前正接受心理治療。

這起離譜的案件透過媒體曝光後，迅速引起網友群起撻伐，紛紛留言表示，「世界上怎麼會有這種垃圾」、「這是A片才會有的劇情吧」、「希望這位母親不要因此對自己感到羞恥」、「這是目前為止最讓我震驚的新聞」、「如果我是那個兒子，一定會把朋友殺了」、「這年頭瘋子真多」。