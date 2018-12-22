戰鬥民族拳手「旋風踢爆」！全歐舉重冠軍被KO倒地慘死

實習記者鄭佩玟／綜合報導

在「戰鬥民族」的土地上，就算身懷絕技，也還是少與人爭執為妙。日前俄羅斯發生一場因口角而引起的致命街頭鬥毆，32歲的卓契夫（Andrey Drachev）貴為全歐舉重冠軍，卻被一腳踢爆，慘死於26歲格鬥家阿拉維拉諾夫（Anar Allakhveranov）手下。

據《太陽報》報導，事情發生在今年8月中旬，MMA （Mixed Martial Arts） 綜合格鬥拳手阿拉維拉諾夫在一家咖啡館外，與舉重冠軍卓契夫爭論，究竟MMA比較厲害，還是舉重比較強。

▲舉重冠軍身形高大，卻遭格鬥家一腳踢爆KO慘死。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock ）

爭得不可開交之際，兩人決定在街上赤膊拚輸贏，根據曝光畫面顯示，拳手阿拉維拉諾夫以一記旋風踢擊中卓契夫的頭部，在後者倒地後，前者接著上前向其臉部攻擊，毫不手軟的連出數拳。

雖然兩人都是練家子，但以體型而言，阿拉維拉諾夫的確壯碩、高大許多，最終導致全歐舉重冠軍卓契夫因腦部受損，傷重不治。阿拉維拉諾夫事後則被警方拘捕，被控謀殺罪。

不過據Crime Russia報導，事情似乎不像表面上看來的單純，新聞指出，事發影片只是記錄了最後階段的鬥毆。卓契夫一名當時在場的友人透露，起初為一群人刻意挑釁，對卓契夫做出汙辱，他才會脫去上衣，提出單挑決鬥。而卓契夫在公開影片開始前，早已跟數人進行打鬥過，體力不堪負荷。

32歲的卓契夫在舉重項目或獎無數，《太陽報》稱他為世界級的舉重選手，曾在2011年捷克世錦賽奪得銀牌。