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美伊利諾州再爆700名神父涉性侵！檢怒轟：教會沒有能力調查

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▲▼美國賓州天主教會爆發300明牧師性侵的醜聞，受害者有超過千名兒童。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國賓州天主教會爆發300明牧師性侵的醜聞，受害者有超過千名兒童。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國賓州8月啟動針對天主教會性侵案的大規模調查，揭露了過去70年來，超過300名神職人員涉嫌性侵未成年，受害人數破千，隨後至少有16個州的教會自行展開相關調查，展現了相當的誠意；不過伊利諾州檢察長麥迪甘（Lisa Madigan）完全不買帳，指出伊州有將近700名神職人員涉案，指出「教會根本沒有能力自行調查」。

據《紐約時報》報導，伊利諾州檢察長麥迪甘（Lisa Madigan）發佈聲明表示，「天主教會選擇不徹底調查相關指控，未盡道德義務，沒有提供民眾、受害人、教區居民完整而詳細的伊利諾州神父性侵案資料。這樣不負責任的行為，顯示教會從未努力去查明，這些被指控犯案的神父，是否備上級刻意忽視，或者包庇。」伊州有將近700名神職人員涉及性侵兒童的罪行。這個數字遠遠超出當地天主教會過去公開及承認的數字

伊利諾教會被這樣炮轟其來有自，不同於賓州詳細的超長調查報告，伊利諾州的調查報告居然只有9頁，裡面沒有細列指控時間，更沒點名犯案神父該負責的主教。

根據教區提交的資料，報告指出3/4的神父性侵案都沒有被調查，或就算有調查，也未得教區證實。伊利諾州共有6個教區代表與麥迪甘合作，提交數千份檔案及數百名被控涉案的神父的資料。在麥迪甘啟動調查時，教區提供超過45名神職人員名單，這些人都被教會認為確實性侵未成年人，且教區已得知此事長達數年。伊利諾州最大城市芝加哥的總主教裘皮奇（Blase J. Cupich）發布聲明稱，「對於教會未能嚴厲調查神職人員性侵案，我再次致上很深的歉意。」

▼美國伊利諾州芝加哥教區總主教裘皮奇（Blase Cupich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國伊利諾州芝加哥教區總主教裘皮奇（Blase Cupich）。（圖／達志影像／美聯社）

「天主教會不能再把被控犯案的神職人員或保護教會資產放第一位了，」麥迪甘強調，「他們應遵循他們的教義，和被害人和解。」不會因為被控犯案的神職人員離世，孩子就不會再處於為險之中，因為類似事件是層出不窮的。

美國教士性侵害者組織（Survivors Network of those Abused by Priests，SNAP）芝加哥分部負責人安藤森（Larry Antonsen）肯定麥迪甘，「做了正確的事，必須持續下去」，更稱伊利諾州應與賓州一樣，成立具有傳喚權力的大陪審團調查性侵案，「天主教會並沒有做好規範自己，根本無法期待他們會這麼做。既然都要調查，他們很多事都還私下運作，不對外公布，要怎麼讓人信服。」

性侵受害者之一的雷迪（Bill Reidy）稱，麥迪甘公佈的報告對受害者有很大的幫助，「雖然花了一點時間，但我還是有預感，會有更多人被揭發的。」

ET快訊
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關鍵字：教會,性侵,Lisa Madigan,伊利諾州,北美要聞

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