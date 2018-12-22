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別再忍了！研究：聞男友體味可減壓　臭屁能防癌+降中風率

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▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲情侶的體味能讓對方減壓。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

國際中心／綜合報導

情侶的「體味」能讓互相的身心放鬆減壓？加拿大卑詩大學（University of British Columbia）近期發表一項研究，內容指出女性伴侶在聞過男伴衣服的氣味後，會感到比較平靜。而聞「臭屁」健身更是一級棒，因為臭屁中的「硫化氫」可以防癌！

綜合外媒報導，加拿大卑詩大學（University of British Columbia）近日於《性格與社會心理學期刊（Journal of Personality and Social Psychology）》發表一項研究，該研究找來了96對情侶做實驗，其中研究人員給48為男性伴侶一件乾淨的T恤，且規定不能使用止汗劑或是任何香水類的物品，必須穿著24小時；最後在讓女性伴侶分別聞「沒有氣味的衣服」、「伴侶氣味的衣服」及「陌生男子的衣服」。經過測試後，研究人員也採集了女性伴侶的口水樣本，發現聞過有伴侶體味的衣服後，就算女性身處在一個有壓力的環境，也會感覺平靜，皮質醇水平也較低，說明男性伴侶的氣的體味讓女性成功減壓。

▼從汗水氣味可以地隻健康狀況，同時也是女性伴侶擇偶的條件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲笑,曖昧,甜蜜,情侶,戀愛,感情,幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

澳洲麥覺理大學（Macquarie University）也做過一項研究，並發表在進化與人類行為（Evolution and Human Behavior）》期刊，內容說明，研究人員收集了43位男性的汗水，並拿給女性聞；結果顯示，吃較多蔬菜的男性，汗水會有淡淡的花香味。而最難聞的就是，平常攝取相當多肉類、雞蛋或是蛋白質的男性汗水。研究人員也表示，從汗水氣味可以地隻健康狀況，同時也或許是女性伴侶擇偶的條件。

英國英國艾希特大學（University of Exeter）也曾經發布研究指出，人一天平均放屁14次，而屁會臭是因為細菌在分解食物時產生了硫化氫（hydrogen sulfide），但其實吸了硫化氫可活化細胞的粒線體，可以防癌、降低罹患心臟病及中風的風險。可見聞臭屁有益健康，所以在男女朋友面前別撇屁了。

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關鍵字：加拿大卑詩大學,體味臭屁,北美要聞

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