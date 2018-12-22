2018最具價值品牌！這家公司憑藉1.2兆「黃金酒」擠下淘寶

▲貴州茅台被譽為「2018最具價值的中國品牌」。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

從2007年開始，每年都會發佈《胡潤品牌榜》，能夠上榜代表著這些品牌的成功管理及經營，今年的榜單中，由貴州茅台以2700億人民幣（約1.2兆台幣）的品牌價值成為榜首，被譽為「2018最具價值的中國品牌」。

根據《新浪網》報導，貴州茅台公司有著極具代表性的大陸白酒，酒價及公司股價節節升高，十二年前一瓶茅台酒僅200多元人民幣（約1000元台幣），如今已飆漲至1499元（約6900元台幣），該公司市值甚至超過製造約翰走路 （Johnnie Walker）的世界第一酒廠帝亞吉歐 （Diageo）。

對許多人來說，茅台已經不僅僅是買來喝的酒，甚至是一項期貨可居的投資品，這讓茅台經常供不應求，若是幸運搶到，依照年份，從台幣上萬元到百萬元都有，使其成為有錢也不一定買的到的「黃金酒」。

▲有錢還不一定買的到的茅台酒。（圖／CFP）

《胡潤品牌榜》過去前兩年的冠軍都由淘寶奪下，今年品牌價值達到2700億元人民幣的茅台直接將價值2550億人民幣的淘寶擠到第二名，其次由價值2450億的騰訊排名第三，而價值1900億的天貓從去年的第十名躍居第五。

在這份榜單的前十強中，BAT（大陸互聯網公司三巨頭）包攬了五個位子，分別是淘寶、騰訊、天貓、微信和百度，在整個榜單中，阿里巴巴就有7個品牌上榜，成為上榜品牌數第一的母公司，其次為美團點評和洋河股份，兩間公司各有3個品牌上榜。

《胡潤品牌榜》發佈者胡潤表示，大陸股市下跌衝擊到國內品牌，大陸200強品牌總價值較去年下跌13%至5.6兆元人民幣，這是史上首次下滑。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！