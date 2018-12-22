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中國環飛第一人！Sunshine集團創辦人陳瑋在美墜機身亡

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國際中心／綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大市20日一架小型飛機墜毀，機上4人罹難。經證實，田納西州孟菲斯商業領袖、商翔實業公司（Sunshine Enterprise）創始人陳瑋（Wei Chen）已身亡。

事發於20日中午，當時陳瑋一行人所搭乘的小型飛機原訂下午1點左右抵達Millington-Memphis機場，但卻墜毀於一處公園。孟菲斯商業雜誌報導，此次事件共造成4人罹難。經公司證實，陳瑋以及另外公司3名員工John Chen、Bruce Pelynio及Danielle Mitchell已身亡。據了解，其中3人是公司高層。

▲▼ 美國喬治亞州亞特蘭大市20日一架小型飛機墜毀，商翔實業公司（Sunshine Enterprise）創始人陳瑋（Wei Chen）身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 陳瑋在當地擁有高知名度，當地居民對於他的死訊感到相當震驚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國喬治亞州亞特蘭大市20日一架小型飛機墜毀，商翔實業公司（Sunshine Enterprise）創始人陳瑋（Wei Chen）身亡。（圖／達志影像／美聯社）

美國聯邦航空總署（FAA）已於21日發布初步報告，但墜機原因仍有待釐清，未來將由國家運輸安全委員會（The National Transportation Safety Board）接手調查。

陳瑋現年47歲，生於湖南長沙，1995年留學美國，在1998年取得孟菲斯大學國際金融管理學位後，成立商翔實業公司。據了解，陳瑋也是一名出色的飛行員，他曾在2011年5月22日駕駛單引擎輕型飛機環球飛行，歷時69天、經停40個城市，被稱為「中國環球飛行第一人」。

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關鍵字：陳瑋,商翔實業公司,北美要聞,北美華聞

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