美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點



▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股今日因12月31日彈性休假於今（22）日補行交易，也是最後一次週六補班獨家開市，明年起補班日不再補行交易。但受到美股昨日又重挫影響，集中市場加權指數開盤受到連累下跌37.43點、以9639.24開出，成交金額新台幣8.5億元。蘋概三王早盤受重壓，領電子股跳水，跌勢擴大到50點，目前最低來到9625.31點。截至上午9點8分，指數暫報9633.37點。

八大類股早盤漲跌互見，橡膠、鋼鐵、電纜、食品、百貨股表現稍有撐；半導體與光電類股仍是盤面重災區。蘋概三王皆下挫，股王大立光（3008）跌逾1.2%、權值股台積電（2330）、鴻海（2317）也跌近1.3、0.7%。

美股昨日又第三度大幅下跌，那斯達克指數下跌近200點，確認進入熊市區間，主要是因為投資人擔心經濟成長放緩，逃離科技和通訊服務等價格偏高的類股。道瓊工業指數收跌414.23點或1.81%，報22,445.37點；標普500指數收跌50.84點或2.06%，報2,416.58點；那斯達克指數收跌195.41點或2.99%，報6,333.00點。

法人建議，以往的台北股市交易經驗值，台股獨家開盤多數以量能萎縮、大盤小漲作收，今日在外資放假、國際股市重挫陰影之下，季線往下移動，恐形成對於大盤的另一沈重壓力；即使市場賣壓因外資離場而減輕，但分析師認為現階段台股已無大行情可言，目前大盤橫盤且以個別類股輪動格局並沒有改變。

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