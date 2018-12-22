台指期賣壓沉重早盤跌逾60點　電子期、金融期連袂開低

▲美股3指數全軍覆沒，其中道瓊創10年來最大單周跌幅，連帶拖累台指期表現低迷。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股近期烏雲罩頂，受美國聯準會升息、川普揚言關閉部分政府的可能性大增，拖累3大指數全盤皆墨，其中道瓊工業指數重挫414點，創下10年來最大單周跌幅，使得亞股跌多漲少，台指期今（22）日跳空開低，電子期、金融期同步跌近1%，早盤下挫逾60點，持續失守9600點關卡。

美股連續3天大幅收低，主要受美國聯準會立場不夠鴿派，加上川普威脅關閉部分政府，投資人不安情緒高漲，使得恐慌指數飆升，美股3大指數持續重挫，其中道瓊工業平均指數終場大跌414.23點，跌幅1.81%，收在22445.37點，單周狂瀉近創7%，創10年來新低水準；那斯達克指數也跌195.41點，跌幅2.99%，收報6332.99點；標準普爾500指數收低50.8點，跌幅2.06%，以2416.62點作收。

美股跌跌不休，台股期現貨周三驚險收高，台股開盤也難逃波及，一度摜破9600點大關，所幸在午盤過後，在台積電、大立光率先翻紅下，跌幅逐步收斂，尾盤爆出大量，一舉彈回9700點關卡，終場上漲2.15點，收在9676.67點，成交值新台幣1103.45億元，創近6個交易日新高，3大法合計賣超台股48.15億元，其中自營商賣超15.53億元、投信買超1.81億元，外資及陸資買超34.43億元。

台指期受美股重挫影響，指數開低走低，三大期指中又以金融類股表現最為平穩，1月台指期終場上漲21點，以9660點作收，成交量12萬2128口，與現貨相較逆價差16.67點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少769口至8013口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1210至3萬9413口。