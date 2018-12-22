亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

▲亞洲股市示意圖。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

亞洲股市在今年陷入震盪，許多主要股市今年都出現慘跌，但外媒報導指出，摩根大通（JP Morgan）仍看好亞股的前景。

CNBC指出，今年大中華地區是亞股中的重災戶，今年深圳綜合指數下跌約30％、上證綜合指數下跌幅度超過20％、香港恆生指數則下跌近15％，其他主要市場也很慘，日經指數今年下跌超過10％，南韓Kospi指數也下跌近17％。

摩根大通亞太和新興市場投資專家Janet Tsang就表示，「雖然亞股今年的市場非常艱難，但我們仍保持長期利多態度，我們認為現在是建立核心戰略地位的時刻。」此外，摩根士丹利亞洲和新興市場首席股票策略師Jonathan Garner也向CNBC表示，他非常看好亞洲市場。

但全球經濟放緩仍讓投資人感到擔憂，因而導致近期全球股市波動不斷。而Janet Tsang則列舉出3大原因，告訴投資人為什麼該投資亞洲市場。

►1.美元可能走貶

今年美元走強對亞洲市場造成不小的衝擊，投資人因為被美國蓬勃發展的經濟吸引，將資金轉回美國。但Janet Tsang指出，市場普遍預估聯準會（Fed）將於明年停止升息，美國經濟成長將因此放緩，美元的上漲將受到限制。此外，美國政府的財政及經常帳雙赤字對美元來說也是負面因素。

►2.美中貿易戰

許多亞洲國家經濟嚴重依賴貿易，且許多國家都與中國大陸供應鏈相關，因此當美國對中國大陸製的產品課徵額外關稅時，也對其他亞洲國家構成威脅。但Janet Tsang認為，美中貿易戰的負面因素已被市場反應，未來亞洲市場將回穩，「隨著美中貿易戰休兵90天和中國大陸更多的讓步，我們相信市場能找回一些穩定度」。

►3.企業獲利佳

Janet Tsang表示，儘管亞洲股市普遍存在負面情緒，但企業盈利實際上仍處於「良好狀態」，她也認為，亞洲股票的價格與賬面比率目前低於其長期平均水平，意味股價被低估。Janet Tsang認為，未來12個月，亞股的表現將會非常不錯。