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英國脫歐倒數投資人擔憂　部分人士仍看好英國資產

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▲▼英國首相梅伊（Theresa May）13日抵達布魯塞爾參與歐盟峰會。（圖／路透）

▲英國脫歐進入倒數階段，投資人充滿疑慮，但在部分逆向操作者眼中，在政治不確定的情況下，存在著逢低買進的機會。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

英國脫歐進入倒數階段，但脫歐計畫卻遲遲沒有搞定，再加上英鎊兌美元已接近一年半以來的最低水準，種種情況都讓投資人對於英國投資充滿疑慮，外媒報導指出，已經有很多投資人開始從英國撤資，但在部分逆向操作者眼中，在政治不確定的情況下，存在著逢低買進的機會

據《華爾街日報》報導，雖然英國的脫歐計畫遲遲沒有下文，但晨星投資管理(Morningstar Investment Management)歐洲、中東和非洲跨資產投資組合管理負責人Mike Coop表示，多數人對於英國股市的看法過於悲觀和短視，且沒將英國經濟和股市分開來看，與美國股市相比，他今年仍較看好英國股市。他更指出，英國脫歐是對貿易條件產生影響，而非宏觀經濟、貨幣政策以及監管方面出現變化

雖然自從2016年初英國開始準備脫歐公投以來，英鎊兌美元已累計下跌14%，英鎊兌歐元更是累計下了18%。英國富時100指數則累計上漲6.7%，其成分股大多是能從英鎊走軟的情況中獲得提振的國際性企業。

從目前的狀況來看，英國股市的估值較美國股市的估值低，從Refinitiv的最新數據顯示，英國富時100指數未來12個月預期利潤的遠期市盈率為11.59倍，美國標普500指數則為15.51倍，但兩年半前英國脫歐剛開始吵時，兩者僅相差一個百分點。

儘管許多經濟專家都對英國脫歐發出警告，但對英國脫歐前景樂觀的人仍認為，英國的歐協議最終能達成，進而緩衝脫歐對英國經濟帶來的衝擊，但大多數投資人設想的情形仍是到了明年3月時，脫歐協議仍未達成，英國央行經濟學家預測，這樣的結果在短期內將對經濟造成不小的衝擊

資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長Stephen Jen表示：「政府會找到辦法，也必須找到辦法。」Jen目前仍看好英鎊，他認為市場已經為無協議脫歐做好了準備，因此英鎊才會被如此低估。而投資公司Janus Henderson英國多資產團隊主管Paul O'Connor也認為英國市場存在買入的機會，他表示他個人今年仍增持英國股票，但會選擇大型股並避開專注於國內市場的小企業。

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