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在家擁抱陌生人年賺170萬　金髮妹讚「完美工作」傳遞獨特能量

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▲▼美國費城女子貝茲（Cecelia Baez）有份特殊職業，她每周花費約15小時來擁抱網路上遇到的陌生人，並提供這些客戶建議，讓他們的生活變得更好。（圖／翻攝IG／ceceliaailecec）

▲貝茲熱愛自己的工作。（圖／翻攝IG／ceceliaailecec

國際中心／綜合報導

美國費城24歲女子貝茲（Cecelia Baez）有份特殊職業，她每周花費約15小時來擁抱網路上遇到的陌生人，並提供這些客戶建議，讓他們的生活變得更好。她說，「一旦我開始擁抱別人，就知道不會有回頭路，這對我來說是完美的工作。」

貝茲也是一名調酒師， 2016年她經由朋友介紹，進入專門提供客戶擁抱的公司。據了解，該網站已培訓約400位專業人員，會定期聯繫各地的客戶。貝茲提到，她的擁抱受過訓練，每小時收費約80美元（約台幣2460元），她會安慰心情不好的陌生人，同時給予各種建議，像是鼓勵對方培養新的嗜好，開始嶄新戀情。

「我喜歡激勵人們採取行動，並提出最適合他們的改變。」靠著撫慰人心，貝茲年收入達到5.5萬美元（約台幣170萬元），她回憶起初發現這種工作時就立刻想要從事，但她很緊張，肢體也相當僵硬。

隨著時間的推移，貝茲變得越來越熟練，現在她對自己的工作感到很自在，也與客人保持良好溝通。除了受訓與經過認證，她也是整合健康教練，同時致力於冥想練習，她在網站上寫道，擁抱會在她溫暖的家中進行，彼此傳遞獨特的能量。

Feeling Snazzy

Cecelia Catalina Baez 發佈於 2015年8月22日 星期六

染著亮麗金髮的貝茲說，她會鼓勵客戶表達自我，「我知道的越多，更能好好為你服務。」儘管她的職業經常被外界誤解，身邊的親朋好友卻是全力支持，她欣慰表示，「他們明白，觸摸對人們來說至關重要。」

貝茲觀察到，現代社會使得人們的互動變少，感覺比以往更加孤獨，「所以我很高興，我能幫助人們獲得他們生命中缺少的接觸，同時，也幫助我自己。」

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